Nek e Renga, basta con la musica | Eccoli alle prese con il nuovo lavoro

Nek e Renga hanno proprio deciso di sconvolgere e sorprendere tutto il pubblico annunciato il loro nuovo lavoro. Basta con la musica…

Nek e Renga sembrano essere più uniti che mai dopo aver annunciato le date del loro tour insieme, il quale sembra stia avendo molto successo.

Eppure, qualche volta la vita ti porta in direzioni inattese che non ti aspettavi, portandoti a sconvolgere i piani e prendere decisioni importanti.

È una cosa che capita spesso e di cui si sente parlare. All’improvviso si scopre una nuova vocazione e si sente pronti a seguirla.

Sembrerebbe proprio che due dei cantanti italiani più apprezzati abbino improvvisamente deciso di smettere con la musica e aprirsi a una nuova attività. Infatti, hanno deciso persino di annunciarlo sui social network.

Nek e Renga, basta con la musica: annuncio sui social network

Federico Renga e Filippo Neviani, meglio noti come Renga e Nek, hanno trovato la loro nuova e vera vocazione, ovvero diventare maestri nel sostituire vetri di auto con materiali di fortuna come i teli di nylon. La loro improvvisa svolta di carriera è stata ispirata da un inconveniente stradale durante il loro viaggio verso Firenze per un concerto. Il destino ha deciso di rompere il vetro posteriore della loro macchina, facendoli scervellare per cercare una veloce e comoda soluzione.

Il vetro posteriore della macchina di Nek e Renga si è rotto senza possibilità di riparazione. Tuttavia, la coppia ha però deciso di non perdersi d’animo e si è rimboccata le maniche. In questo modo sono riusciti a dimostrare un’inclinazione e un talento naturale nell’arte del fai da te. Infatti, hanno ben pensato di sostituire il vetro che oramai si era frantumato in mille pezzi con un sofisticatissimo telo di nylon, estremamente duttile e pratico. In questo modo la loro automobile si è trasformata da mero mezzo di trasporto a vera e propria opera d’arte. L’arte di arrangiarsi è infatti fondamentale quando si fa un lavoro che porta a spostarsi costantemente e loro hanno dimostrato di avere anche un forte senso pratico.

Renga e il suo post sui social: “La ditta RengaNek”

Renga, mostrando come sempre al pubblico di non essere una persona che si abbatte ma che riesce a essere sempre ironico, ha persino lanciato un annuncio sui social network, dove racconta della nuova vocazione sua e di Nek.

Il cantante ha infatti pubblicato una foto dove si trova chino a trafficare con il telo di nylon, seguito dalla descrizione: “La ditta RengaNek. Offresi sostituzione vetri. Solo teli di nylon di prima scelta. No perditempo. Firenze, nonostante il vetro posteriore inesistente… arriviamooo“. Chissà che non si riveli essere un business vincente.