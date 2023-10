Addio Ilary Blasi, la collega rivela tutto | Finalmente la verità sull’Isola dei famosi

Cosa ne sarà di Ilary Blasi e de L’Isola dei famosi? La collega della conduttrice rompe il silenzio e racconta la verità sull’addio.

Ilary Blasi continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica non solo per la turbolenta separazione da Francesco Totti, ma anche per il suo incerto futuro professionale.

Com’è noto, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di dare una nuova linea editoriale alle reti Mediaset, escludendo dai palinsesti alcuni volti che per anni sono stati al timone di trasmissioni molto note.

Fatta fuori Barbara D’Urso, si vociferava anche di un’uscita di scena di Ilary Blasi insieme a L’Isola dei famosi. Ora, però, una collega rompe il silenzio e racconta che…

Ilary Blasi, addio a L’Isola dei famosi?

Solo qualche settimana fa, Ilary Blasi è stata raggiunta da Valerio Staffelli che le ha consegnato il Tapiro d’oro di Striscia la notizia dopo che una delle amiche di Noemi Bocchi era stata beccata mentre spiava le Instagram story della ex signora Totti. L’inviato del tg satirico di Canale 5, però, non si è limitato a commentare i fatti di gossip, ma ha anche provato ad estorcere ad Ilary qualche informazione in più sul suo futuro a Mediaset.

“Le vie del Signore, anzi di Mediaset, sono infinite – aveva commentato ironica la Blasi – . Per ora però sono libera, senza un contratto”. Al momento, dunque, pare che Ilary non abbia ancora avuto modo di confrontarsi con Pier Silvio Berlusconi e di trattare per un eventuale ritorno davanti alle telecamere con L’Isola dei famosi. Se molti, però, hanno ipotizzato che con le nuove linee guida la Blasi sarà fatta fuori da Mediaset, una sua collega ha deciso di rompere il silenzio sottolineando come tutto sia ancora in fase di decisione.

La verità su Ilary e L’Isola dei famosi

A parlare per la prima volta della Blasi e della futura conduzione de L’Isola dei famosi è stata Vladimir Luxuria, opinionista del reality show e amica della conduttrice. Intervistata da Novella 2000, ha fatto sapere: “Non ho idea di chi diffonda notizie simili… Io non ne so nulla…Si farà L’Isola? Non si farà? Boh…”.

Per il momento, dunque, tutto resta vago: L’Isola dei famosi non è stata cancellata in maniera ufficiale dai palinsesti e pare che l’amministratore delegato di Mediaset stia ancora decidendo sul da farsi. Anche il posto di Ilary sembra non essere stato messo in discussione, almeno per adesso…