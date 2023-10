Gianluca Grignani, dall’emozione di Sanremo al tragico addio | Purtroppo non è più tra noi

Dalla felicità di Sanremo al tragico addio: l’ennesimo colpo duro contro Gianluca Grignani. L’annuncio è straziante.

Originario di Milano, cantautore, chitarrista e produttore discografico, Gianluca Grignani è considerato uno degli artisti principali della sua generazione.

Con 5 milioni di dischi certificati da FIMI, il cantautore ha vinto nel corso della carriera numerosissimi premi ma, ad un certo punto, gli eccessi lo hanno portato ad allontanarsi dal suo pubblico.

Tornato a far sognare i fan con la partecipazione al Festival di Sanremo 2023, Gianluca Grignani è stato nuovamente costretto ad ingoiare un altro brutto rospo.

Gianluca Grignani, il successo e il dramma

Soprannominato il ‘poeta maledetto’, Gianluca Grignani ha conosciuto il momento di massimo successo negli anni Novanta, quando è salito sul palco del Festival di Sanremo nella sezione Nuove proposte con l’indimenticabile brano Destinazione paradiso. Da quel momento, la sua carriera è stata in continua ascesa: ha collezionato innumerevoli premi e venduto migliaia di dischi, ottenendo un doppio disco di diamante e vari dischi di platino e dischi d’oro.

Conosciuto dall’ambiente non solo per il talento nella musica, ma anche per il carattere scontroso e ribelle, Gianluca Grignani si è reso protagonista di situazioni che hanno messo in evidenza le dipendenze e gli eccessi. La vita da rockstar ha preso il sopravvento e Grignani si è allontanato dal mondo della musica a causa di droghe, alcool e attacchi di panico. Nel 2022, però, è tornato sul palco del Festival di Sanremo per un duetto con Irama, mentre l’anno successivo Amadeus lo ha voluto come concorrente in gara con la canzone Quando ti manca il fiato, dedicata al padre Paolo che non vede da 15 anni.

Il lutto di Gianluca Grignani

“Ciao sono papà. Come va Gianluca? Ma no che non sto male, ma quando accadrà tu verrai o no al mio funerale. Tu verrai o no? – canta Grignani nella canzone presentata alla 73esima edizione del Festival di Sanremo – .Ed io non ho parlato più. Ho tenuto tutto dentro e ho messo giù”. In questi giorni, quella telefonata che il cantante aveva immaginato nel suo pezzo, è diventata realtà: il padre Paolo è morto.

“E per il resto ognuno giudichi se stesso…Ciao papà”, ha scritto Grignani a corredo di uno scatto che lo ritrae bambino insieme al padre. A lui sono giunti tantissimi messaggi di condoglianze e vicinanza da parte dei fan e di personaggi del mondo dello spettacolo.