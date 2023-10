Gravissimo in Rai: l’episodio scatena il finimondo | Serata rovinata per milioni di italiani

Una gaffe coinvolge direttamente la rete pubblica: telespettatori e telespettatrici si esprimono sul web, l’accaduto è incredibile.

Quest’anno sia Rai che la sua prima concorrente privata hanno smosso parecchio i palinsesti in vista della stagione televisiva invernale.

Sono stati cambiati alcuni orari – basti pensare al pomeriggio di Rai Uno che ha subito alcuni mutamenti – e anche nella conduzione ci sono state diverse trasformazioni.

Ad esempio, ai Fatti Vostri è approdata alla conduzione la new entry Flora Canto, e Tiberi ha lasciato Unomattina ed è passato anche lui alla guida dello storico programma della mattina. Senza parlare poi delle aggiunte, come il nuovo programma di Caterina Balivo – la volta buona – o la trasmissione in prima serata di Serena Bortone.

Chissà che tutti questi cambiamenti non abbiano scosso qualcuno all’interno della rete: qualcosa di bizzarro è accaduto proprio in prima serata.

Cosa è accaduto

Parliamo della fiction Cuori, una delle più amate dal pubblico della rete pubblica che ha ripreso quest’anno con la sua seconda e attesissima stagione. La serie televisiva racconta la nascita dell’Ospedale Le Molinette di Torino, un punto di riferimento internazionale per i trapianti.

Lo sceneggiato in questione è uno di quelli di punta della Rai, che esprime tutto l’orgoglio nazionale dell’eccellenza italiana in campo medico e racconta la storia di una delle strutture più apprezzate di sempre. Eppure, sembra che qualcosa non sia andato proprio come doveva.

La messa in onda ‘da brividi’

Un evidente problema nella scelta del video da mandare in onda sembra aver deluso i telespettatori: invece del riassunto delle puntate precedenti, l’episodio di Cuori 2 è iniziato con il riassunto proprio dell’episodio che stava per andare in onda, condensando in pochissimi secondi tutto l’accaduto dell’episodio a venire.

Colpi di scena, novità e rivelazioni sono state spoilerate a tutti coloro che si erano sintonizzati per vedere la messa in onda in prima tv dell’episodio della seguitissima fiction. Certo agli spettatori non ha certo fatto piacere, ma uno sbaglio può capitare a tutti: non deve essere facile tenere le redini di un palinsesto e controllare ogni cosa che viene messa in onda, specialmente quando si parla di tutti i programmi già registrati. C’è ancora moltissimo da scoprire in Cuori 2, che oggi è giunta al suo quarto episodio: le puntate sono disponibili su Raiplay.