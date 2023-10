Lorella Boccia, avete mai visto dove abita con la sua splendida famiglia? Meglio delle favole

La splendida casa di Lorella Boccia e della sua famiglia lascia tutti a bocca aperta: un esplosione di gusto e design.

Ballerina di professione, Boccia è emersa grazie alla sua partecipazione alla dodicesima edizione del programma Amici di Maria De Filippi.

Il programma, seguitissimo, si propone, infatti, non solo di proclamare un vincitore o una vincitrice, ma anche di dare un’opportunità concreta a giovani di talento che non hanno corridoi preferenziali di nessun tipo, ma solo la loro bravura e voglia di lavorare nel campo.

Così è stato per Lorella, che si è fatta conoscere dal grande pubblico per la sua bravura e personalità ed è giunta a traguardi che nemmeno lei avrebbe immaginato: al momento, infatti, ricopre anche il ruolo di conduttrice.

La sua vita sembra essere magnifica, e anche il luogo in cui è racchiusa, la sua dimora, è strepitosa: vediamola insieme.

Una casa da sogno

Per una famiglia da sogno come quella di Lorella ciò che ci vuole è proprio una casa da sogno: e, infatti, la ballerina, a realizzare il suo sogno ci è riuscita eccome.

Oltre al lavoro che ha sempre voluto fare, è riuscita a sfondare sul piccolo schermo conducendo il programma Made in Sud. Il suo duro lavoro e i suoi sforzi, comunque, le hanno regalato una casa meravigliosa.

Abbinamenti incredibili nella casa della ballerina

Una vasca di design spunta dietro a uno dei video pubblicati su Instagram dalla star della televisione e dei social, completata da un accessorio che si utilizza pr poggiare ciò che si vuole, dalla frutta al cellulare, mentre ci si gode un meraviglioso bagno caldo. Nella prima foto una veranda dove accogliere amici e familiari, dai colori caldi aiutati dal legno e dalle sedie beige, il tutto sotto a una bellissima copertura bianca.

Un cane ululante ci darebbe il benvenuto a casa di Lorella, che pubblica più foto della sua bambina e del suo compagno che di qualunque altra cosa: è evidente che ama entrambi da impazzire e per lei la casa è solo un accessorio a completare il tutto. Come tutte le coppie e le famiglie che si amano, il luogo non ha tanta importanza: ciò che è certo è che la ballerina si è costruita un ambiente che si intona perfettamente alla sua gioia di vivere.