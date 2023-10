“Questa roba fa male ai figli”: Alfonso Signorini ammutolito | Il pianto di una madre

Le dolorose parole coinvolgono il noto conduttore e scuotono totalmente l’opinione pubblica: quanto è accaduto è stato commentato da tutti.

Signorini anche quest’anno ha raccolto il guanto di sfida della conduzione del Grande Fratello, il reality show più longevo e con la platea di affezionati più ampia.

Insieme all’Isola dei Famosi, è uno dei reality classici che è sopravvissuto dopo il boom che c’è stato qualche anno fa, quando ne nacquero molte di trasmissioni simili – basti pensare, ad esempio, a La Talpa.

Quest’anno c’è stata una accurata scelta del cast dei concorrenti, dei quali abbiamo visto, ormai più di un mese fa, l’ingresso nella Casa di Cinecittà, la più osservata nel Bel Paese. Diverse novità sono state introdotte, la maggiore probabilmente è stata la convivenza tra persone vip e persone non vip, che ha reso tutto ancora più socialmente rilevante.

Proprio durante un reality è accaduto qualcosa di davvero incredibile: il botta e risposta è così rilevante da essere diventato celebre.

Le dure parole pronunciate

Era il ‘lontano’ 2016 quando L’Isola dei Famosi ospitò una delle personalità dello spettacolo più apprezzate di sempre.

Parliamo della conduttrice Simona Ventura, un’altra, insieme a Signorini, delle protagoniste di un alterco che ha fatto la storia della televisione.

Un botta e risposta diventato storico

“Questa roba fa male ai figli”: disse così Simona Ventura, nell’ambito di una discussione con Alfonso Signorini che è rimasta scolpita nella mente degli appassionati. Il tutto riguardava un’intervista di Signorini all’ex marito di Simona, Stefano Bettarini. Anche nella didascalia del post è spiegato il contesto: “Come dimenticare la celebre lite avvenuta tra Simona Ventura e Alfonso Signorini nel 2016 all’Isola dei Famosi. I due personaggi televisivi si resero protagonisti di una polemica riguardante un’intervista del direttore di Chi all’ex marito di SuperSimo, Stefano Bettarini”, descrive la pagina Instagram prima_volta_di.

“L’ex calciatore si era risentito perché l’ex moglie aveva ringraziato il compagno per essersi presa cura dei figli mentre lei era impegnata al reality. Insomma, una questione famigliare finita in copertina e che però fece infuriare la showgirl, tanto da definire Signorini come “strumento del dolore che un padre ha dato ai suoi figli”: le parole di Ventura furono davvero incisive, al punto da essere ricordate a distanza di anni.