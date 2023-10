Re Carlo diviso da Camilla: ‘Non lo vuole più a casa’ | Scoppia il panico a Buckingham Palace

Questa volta è finita per davvero: l’amore di un tempo sacrificato sull’altare della famiglia. Ecco cos’è accaduto tra i coniugi reali.

La regina Camilla: nonostante l’onorificenza, è difficile prenderla completamente sul serio; forse anche a causa dell’odio che i cittadini provano nei suoi confronti, da sempre vista come la sostituta, non meritevole, della tanto amata Diana.

A pagarne le conseguenze, oggi, potrebbe essere il rapporto con il marito Carlo. Nonostante gli sforzi per rimanere assieme, che li hanno visti sacrificare i rispettivi matrimoni, dopo tanti anni le discussioni sarebbero all’ordine del giorno.

Una di queste, in particolare, sembra essersi rivelata definitiva, e avrebbe messo in enorme difficoltà entrambe le parti.

Il motivo di questa litigata, neanche a dirlo, è sempre il solito: il rapporto di Carlo coi suoi figli; o meglio, con uno in particolare.

Un conflitto d’interessi che Camilla non può vincere

Stando a quanto riportato dai tabloid britannici, i recenti conflitti tra il principe Carlo e la regina Camilla sono stati principalmente dovuti alle loro diverse opinioni sul principe Harry. Mentre la regina sembra essere in disaccordo con Harry e con le sue dichiarazioni, suo padre cerca di ristabilire un rapporto con lui per colmare le lacune affettive del passato rimarcate dallo stesso principe nel corso degli anni.

Si dice che questi contrasti siano giunti al culmine lo scorso ottobre, quando il principe Carlo avrebbe scoperto il “veto” della regina riguardo alla presenza del principe Harry presso la proprietà reale, scatenando una reazione forte da parte del sovrano e una risposta altrettanto vigorosa da parte di Camilla. Ma a cosa è dovuto tanto sincero rancore?

La lite è nuovamente dovuta al libro

Secondo quanto riferito da Vanity Fair, sembra che ci siano stati dei seri dissidi tra il principe Carlo e la regina Camilla. Nonostante la loro apparente cordialità in pubblico, sembra che la coppia reale abbia avuto divergenze significative. Un informatore, citato da Radar Online, ha fornito dettagli su questa lite piuttosto intensa tra Carlo e Camilla, definendola “la peggiore di sempre”.

Sembrerebbe che la disputa sia stata innescata da alcune affermazioni fatte da Harry nel suo libro “Spare”, in cui la regina è stata descritta in termini negativi, quasi come una “matrigna cattiva”. Questo avrebbe reso la regina ostile nei confronti del principe Harry. D’altro canto, il principe Carlo sembrerebbe desiderare mantenere un rapporto con suo figlio per rimediare alle mancanze affettive del passato.