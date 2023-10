“Basta con Gemma”: lui la scarica, la dama non lo accetta | Scena surreale a Uomini e Donne

Gemma Galgani lascia tutti sbigottiti a Uomini e Donne: la dama del trono over non accetta il rifiuto del cavaliere.

Il pubblico di Uomini e Donne continua ad appassionarsi alle vicende sentimentali di Gemma Galgani, ancora in lacrime davanti all’ennesimo cavaliere che la rifiuta.

Ormai divenuta una delle protagoniste del trono over del dating show di Canale 5, la Galgani pare non riuscire ad incontrare la persona giusta dopo la relazione con Giorgio Manetti.

Ma proprio quando sembrava arrivato per lei il momento giusto, un altro cavaliere l’ha mollata scatenando la sua reazione disperata. E ciò che Gemma ha fatto poco dopo ha davvero stupito tutti.

Gemma in lacrime a Uomini e Donne

Solo alcune puntate fa, Gemma Galgani si era sciolta in una valle di lacrime quando Maurizio si era rifiutato di darle un bacio. La frequentazione tra loro, quindi, sembrava essere giunta al capolinea con Laudicino che decideva di tirarsi indietro perché disturbato dal pianto della signora e incapace di darle quel qualcosa in più che lei desiderava. Per Maurizio, infatti, l’approccio fisico non era una necessità e Gemma non riusciva proprio a mandare giù questo amaro boccone.

Nel corso della puntata di ieri, 18 ottobre, però, la Galgani si è accomodata al centro dello studio e ha invitato Maurizio a ricominciare tutto da capo. Una richiesta che ha lasciato tutto il pubblico di Uomini e Donne sbigottito ed incredulo. Come può una donna dignitosa farsi calpestare in questo modo arrivando quasi ad elemosinare attenzioni da una persona che ha chiarito di non volerne dare? Ma Gemma ha continuato dritta per la sua strada nonostante il tentativo di farla ragionare di Maria De Filippi e i rimproveri di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Uomini e Donne, pubblico senza parole

Gemma ha lanciato una grave accusa a Maurizio asserendo che, per telefono, lui le avesse chiesto di proporre una ripresa della loro storia stando, però, alle sue condizioni. In puntata il cavaliere ha negato tutto e in studio si è scatenato il caos.

“Come fai a guardarmi con questo sguardo freddo, staccato, marmoreo, come se avessi parlato con un ufo”, ha continuato ad inveire Gemma contro Maurizio che, dal canto suo, è apparso certo della volontà di non continuare la frequentazione con la dama. “Gemma non hai 15 anni, ne hai 73! – ha sbottato Gianni Sperti – . Ti vuoi svegliare da sola? L’amore non si deve elemosinare!”. Chissà se la Galgani abbia davvero deciso di chiudere con il suo “amato”.