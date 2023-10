Riconoscete questo bambino? Cappello da cowboy in testa e sorriso contagioso | Oggi è un grande attore

Il bambino sorridente in foto è diventato uno degli attori più importanti del panorama nazionale: riuscite a riconoscerlo?

Il sorriso e lo sguardo di un tempo sono rimasti uguali ad oggi che il notissimo attore ha compiuto 52 anni ed è considerato uno dei più talentuosi dello spettacolo nostrano.

Originario di Bologna, ha iniziato a conoscere la popolarità grazie ad uno spot televisivo. Poi è entrato a far parte del mondo del cinema recitando per grandi registi e vincendo importantissimi premi.

Caparbio, perseverante, intelligente e di charme, l’attore nella foto è una stella nostrana: siete riusciti a capire di chi si tratta?

Chi è il bambino in foto

Ai tempi in cui è stata scattata la foto, il noto attore aveva forse 4 o 5 anni. Cappello da cowboy in testa, sorriso contagioso e occhi svegli, due tratti distintivi che lo caratterizzano ancora oggi. Ebbene, il bambino nella foto è l’attore Stefano Accorsi. Classe 1971, nato a Bologna il 2 marzo sotto il segno dell’Acquario, Accorsi ha vissuto in una famiglia lontana dal mondo dello spettacolo. Completati gli studi al liceo scientifico, si è poi iscritto alla Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone di Bologna.

La sua passione per la recitazione, infatti, è nata dopo una piccola esperienza nel film Fratelli e sorelle di Pupi Avati e, da quel momento, Accorsi ha deciso di coltivare quel talento. Protagonista dello spot pubblicitario di Maxibon – “Du gust is megl che uan” è una frase che tutti ricordano – ha conosciuto negli anni Novanta una grande popolarità. È stato l’incontro con registi del calibro di Gabriele Muccino, Michele Placido o Ferzan Özpetek, però, a permettere a Stefano Accorsi di diventare uno degli attori simbolo del cinema italiano.

La carriera

Protagonista di film per il grande e piccolo schermo, Stefano Accorsi ha recitato in pellicole diventate cult come Radiofreccia, L’ultimo bacio, Le fate ignoranti, Saturno contro, Santa Maradona o A casa tutti bene, mentre è sbarcato anche al cinema francese con il film Tutta colpa di Fidel di Julie Gavras.

Nel corso della lunghissima carriera che lo ha visto anche sul set delle serie tv 1993, 1994, o il Clan dei camorristi, Accorsi è stato insignito di numerosissimi premi: ha vinto quattro Ciak d’oro, due David di Donatello, un Globo d’oro e due Nastri d’agento, mentre nel 2002 è stato indicato come Miglior interprete maschile per Un viaggio chiamato amore nel corso del Festival del cinema di Venezia.