Belen Rodriguez, nuovo compagno, nuova vita e… nuova casa! Per la showgirl un sogno ad occhi aperti

Dopo l’arrivo di Elio nella sua vita, Belen sembra sempre più preparata ai grandi cambiamenti: ecco spuntare le foto della nuova casa.

Che Belen Rodriguez fosse in vena di cambiare aria lo avevano intuito tutti; e se dal punto di vista relazionale sembra soddisfatta, ora per lei sembra essere arrivato il momento di affrontare un nuovo cambiamento: il trasloco.

Non era un segreto neanche che Belen Rodriguez stesse cercando una nuova casa. Già in passato, insieme all’ex Stefano De Martino, aveva deciso di abbandonare l’appartamento di Milano, nel quartiere Moscova.

Ora questo desiderio di cambiare residenza sta per diventare realtà. Dopo la separazione dal suo compagno, Belen Rodriguez starebbe anche cambiando la sua residenza.

Lo rivelano alcuni post su Instagram in cui la showgirl ha mostrato alcune foto dell’esterno del nuovo superattico in cui si trasferirà presto, che si trova non troppo lontano dalla sua attuale dimora.

Un periodo di profondi cambiamenti

La vita di Belen Rodriguez sta attraversando un cambiamento radicale rispetto al passato. Al momento, senza un contratto televisivo, ha dovuto rinunciare persino all’invito di Alessandro Cattelan al suo talk show su Rai2. Inoltre, si è allontanata in modo inspiegabile da Milano e dai social media per un lungo periodo, e anche le foto che la ritraggono con Elio sono state scattate in villeggiatura in montagna. I pettegolezzi sul suo presunto cattivo stato di salute si sono accumulati.

Belen ha ritenuto opportuno non fornire spiegazioni in merito, né smentire, ed è riapparsa a Milano mano nella mano con Elio. Questa nuova fase della sua vita sembra voler allontanarsi dal clamore e dai riflettori, in cerca della serenità che forse le è mancata per troppo tempo. Belen inizia questa nuova avventura da una nuova casa, un passo significativo per voltare definitivamente pagina e cercare la piena felicità.

La nuova casa di Belen: un attico da sogno

Rientrata nel capoluogo lombardo, Belen è andata a dare uno sguardo ai lavori sulla nuova casa che accoglierà presumibilmente non solo lei e i suoi due figli, Santiago e Luna Marì, ma anche Elio Lorenzoni. Proprio Elio si può intravedere negli scatti della showgirl, in compagnia e intento a discutere dei lavori con Cecilia Rodriguez e Veronica Cozzani, la madre delle sorelle Rodriguez

Con un sorriso sulle labbra, Belen ha accompagnato le foto con la semplice scritta “New Home”, mostrandosi intenta a passeggiare sul vasto terrazzo dell’attico milanese e offrendo rapidamente una panoramica del luogo. Non sono noti dettagli sull’ubicazione dell’attico, che tuttavia appare molto esclusivo ed elegante e promette di diventare, date l’alta presenza di finestre, uno spazio luminosissimo, in netto contrasto con la sua precedente abitazione.