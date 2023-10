Che Dio ci aiuti, la storica serie perde una star | Il triste addio appena confermato

Triste addio per una delle fiction Rai più amate di sempre. Sarà un durissimo colpo per tutti dover accettare la perdita di questa star

Che Dio ci aiuti attualmente nel panorama televisivo italiano è una delle fiction più seguite dal pubblico. Infatti, nonostante le sue ormai già sette stagioni alle spalle, i suoi ascolti non accennano a calare.

Eppure, lo scorso anno c’è stata una totale rivoluzione dal punto di vista del cast che ha dovuto dire addio a una delle sue protagoniste principali.

Com’è ormai nota infatti, i telespettatori hanno salutato per sempre la dirompente Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci che ha deciso di lasciare il progetto per dedicarsi ad altri progetti. A prendere il suo posto è stata Francesca Chillemi anche se i fan della fiction hanno accolto con sofferenza questa defezione.

Purtroppo le brutte notizie non sono finite per i telespettatori perché è stato da poco annunciato che Che Dio ci aiuti perde una delle sue star. Il triste addio è stato confermato. Scopriamo di chi si tratta…

Che Dio ci aiuti perde una star

Nel corso di una recente intervista gli sceneggiatori della fiction Rai Che Dio Ci aiuti, ovvero Umberto Gnoli ed Elena Bucaccio, hanno voluto raccontare alcune cose sulla prossima stagione che purtroppo non andrà in onda prima del 2025. Nella serie ritroveremo come sempre Francesca Chillemi che ormai è diventata la protagonista principale nel ruolo di Suor Azzurra.

Infatti, dopo l’addio improvviso di Elena Sofia Ricci, l’attrice è diventata il volto principale della serie. Tuttavia, non solo Suor Angela non sarà presente nella prossima stagione ma anche un altro personaggio. Si tratta di Emiliano Stiffi, interpretato da Pierpaolo Spollon. Il ragazzo è uno psichiatra che collabora con Suor Azzurra per la casa famiglia. Nel corso della scorsa stagione si era innamorato di Sara e i due erano finalmente riusciti a coronare il loro sogno d’amore e mettersi insieme. Proprio per questo l’attore ha deciso che l’arco di trasformazione del suo personaggio si era concluso.

L’addio di Pierpaolo Spollon

Emiliano Stiffi non sarà più presente nella prossima stagione di Che Dio ci aiuti che dovrebbe andare in onda nel 2025. L’attore Pierpaolo Spollon interpreta un personaggio che è molto apprezzato dai telespettatori per il suo cuore generoso.

Tuttavia, nel corso dell’ultima stagione il ragazzo ha trovato l’amore con la sua Sara e quindi secondo l’attore si è concluso l’arco di evoluzione del programma. Pierpaolo Spollon ha parlato del suo futuro all’interno della serie e ha detto: “Il personaggio è ormai esaurito. Se mi chiederanno di fare un’apparizione è un conto. Ma non sarò tra i protagonisti”.