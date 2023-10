“Altri contenuti imbarazzanti”: il caso Giambruno non si ferma più | L’ultima prova è la più grave

Ormai il caso Giambruno sta rimbalzando di giornale in giornale e sembra non fermarsi più. In arrivo altri contenuti imbarazzanti. Ecco le altre prove in canna…

Oramai il polverone sul caso di Giambruno è esploso, soprattutto dopo l’annuncio della separazione, fatto dalla stessa Giorgia Meloni.

Il servizio mandato in onda da Striscia la notizia ha sollevato un vero e proprio caso mediatico e adesso ovunque si parla della cosa.

Tuttavia, il materiale posseduto da Striscia la Notizia non è finito qui, anzi, Antonio Ricci sembra avere ancora molte cartucce dalla sua parte. Per adesso le conseguenze ci sono già state per il giornalista.

Inoltre, il nuovo materiale potrebbe aggravare ancora di più la posizione dell’uomo che nonostante fosse stato avvisato non è riuscito nemmeno a rendersi conto del peso che avevano le sue uscite.

Altri contenuti imbarazzanti sul caso Giambruno

Il messaggio lapidario della premiere nel frattempo ha creato molta discussione. Infatti, in chiusura del suo Tweet, con il quale annuncia la separazione dall’uomo, scrive: “Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.

Striscia la notizia ha mandato già in onda dei momenti molto imbarazzanti di Giambruno che si aggirava per lo studio come se si trovasse a casa sua, con allusioni e battutine sessuali abbastanza sgradevoli e con la boria del maschio bianco etero basico. Adesso in arrivo altri contenuti imbarazzanti sull’ex signor Meloni.

Il caso Giambruno non accenna a fermarsi

La puntata di Striscia la notizia della scorsa settimana ha sollevato un caso mediatico che sta rimbalzando di giornale in giornale e non arresta a fermarsi. La cosa ha anche avuto delle conseguenze, come l’annuncio della separazione da parte di Giorgia Meloni, oltre che l’autosospensione dello stesso Giambruno che ha violato il codice etico di Mediaset.

Non è finita qui per l’uomo, In quanto, come fa sapere Dagospia, esisterebbero “altri video, peggiori per Andrea Giambruno. Ma Antonio Ricci ha deciso di non mandarli in onda”. Infatti, nonostante alcune prove siano ben più gravi, il tg satirico ha deciso di dare un po’ di tregua all’uomo per il momento. Anche se nel corso dell’ultima puntata non sono mancate le frecciatine contro l’uomo. Ad esempio, dicono i conduttori Friscia e Lipari: “La separazione di Renzi da Calenda? Ha sbagliato giorno, ora passerà in secondo piano.”. Non resta che aspettare di vedere quali saranno gli aggiornamenti della situazione e quale piega prenderà la storia per quanto riguarda le sorti personali di Giambruno che nel giro di poco ha perso famiglia e lavoro.