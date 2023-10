Allarme bomba, scatta l’evacuazione immediata | Un’emergenza annunciata in tv

All’improvviso un annuncio in televisione, allarme bomba in vista: tutto succede in diretta, immediatamente si prendono provvedimenti.

In televisione è accaduto qualcosa di davvero inaspettato negli ultimi giorni: riguarda, nello specifico, quanto successo durante un programma che ha subito quest’anno una importante variazione.

Durante la messa in onda, specialmente quando si è in diretta, possono succedere davvero moltissime cose, specialmente quando la situazione è già tesa di suo.

Il tutto ha dovuto interrompersi e gli ospiti sono rimasti scioccati: la notizia irrompe durante la trasmissione e lascia tutti senza parole.

L’accaduto è già diventato virale, e la preoccupazione dilaga tra il pubblico del programma, ma non solo: ha avuto enorme risonanza.

L’allarme lanciato in trasmissione

Il programma di cui parliamo è L’Aria che tira, che proprio quest’anno è stato lasciato dalla sua conduttrice storica, Myrta Merlino, che è approdata a Pomeriggio 5, per essere invece condotto dal giornalista David Parenzo. Proprio mentre era intento a condurre una discussione, qualcosa di assurdo accade e Parenzo è costretto a interrompersi.

La notizia data in diretta ha un influenza incredibile, perché si tratta di un allarme bomba nella città di Roma, in un luogo rappresentativo di una specifica etnia e religione.

La gravità in trasmissione

“Scusami direttore, scusami solo un istante…E’ una notizia che non avrei voluto dare, però mi dicono che stanno evacuando la scuola ebraica di Roma dopo un allarme bomba…”: visibilmente scosso, il giornalista dà questa notizia arrivata in tempo reale. La scuola è stata evacuata immediatamente, ma Parenzo era davvero troppo scosso dalla notizia, e infatti subito dopo confessa qualcosa che lo coinvolge in prima persona.

“Anche i miei figli sono lì…Me l’hanno appena detto…Adesso vediamo un attimo l’Ansa…”: una volta ripreso dallo shock della notizia, visto che i suoi figli si trovavano proprio in quel luogo, il conduttore ha proseguito e dato poi aggiornamenti positivi riguardo all’evacuazione della scuola. “Io mi scuso con il pubblico perché evidentemente i fatti privati non devono essere pubblici, però in questo caso c’è anche una questione particolare che mi riguarda…”, ha detto poi Parenzo con grande professionalità, dimostrando tutta la sua competenza nella conduzione di L’Aria che tira, uno dei programmi più seguiti di La7 in campo di attualità, geopolitica e tanti altri temi.