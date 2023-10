Clizia Incorvaia euforica, annunciato il grande giorno | Finalmente c’è la data

Finalmente è stata rivelata la data. Ecco che è in arrivo il grande giorno e Clizia Incorvaia sembra essere davvero molto euforica…

Sembra che il momento del matrimonio stia per arrivare e Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro potrebbero essere molto vicini all’altare. Infatti, è quanto ha rivelato proprio il giovane ragazzo durante una delle ultime puntate di Forum.

La relazione tra i due era iniziata nel 2020 durante la loro permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, la modella usciva da un periodo di grande sofferenza, a causa della fine del matrimonio con il cantante de Le Vibrazioni.

Nonostante le difficoltà avute a causa della lunga distanza, poiché, dopo la squalifica di Clizia dal Gf, era stato annunciato il lockdown, quindi anche in seguito all’uscita del ragazzo per un po’ di tempo non si sono potuti vedere.

Da quel momento in poi la loro relazione è andata a gonfie vele, tant’è che hanno deciso di andare a convivere. Hanno avuto anche il loro bellissimo figlio, costruendo una bella famiglia allargata. Adesso arriva anche la notizia di un matrimonio in arrivo. Finalmente c’è la data.

Clizia Incorvaia euforica per la data del matrimonio

Clizia è molto euforica per le nozze che si avvicinano. Paolo Ciavarro infatti in una delle ultime puntate di Forum ha rivelato, torchiato da Barbara Palombelli, la data del matrimonio. Infatti, la conduttrice aveva captato qualcosa da alcune storie sospette della modella siciliana. In modo ammiccante la giornalista ha imbeccato il giovane dicendogli: “Sposarsi conviene”. Paolo ha annuito, dichiarandosi d’accordo con quanto detto da lei. Inoltre, ha svelato che il matrimonio tra i due non è tanto lontano come ci si aspettava.

Al giornale Gente, l’ex gieffina aveva svelato: “Un po’ di tempo fa Paolo mi ha detto: ‘Se vuoi ci sposiamo in Comune, solo noi due e la famiglia stretta. Se accetti lo facciamo quando vuoi’. Ma io sinceramente non voglio rinunciare ad avere accanto tutti i nostri affetti, mia nonna Maria che vive in Sicilia, gli amici più cari. Paolo ha iniziato a parlare dell’anello per sondare i miei gusti”.

Paolo Ciavarro svela la data ufficiale

Dopo aver saputo che il progetto del matrimonio c’era, Barbara Palombelli non si è accontenta della vaga risposto del ragazzo e ha deciso di spronarlo a rivelare di più. Infatti, in modo molto ammiccante gli ha fatto alcune domande su quali fossero le tempistiche. La giornalista ha detto: “Nel 2024, 2025?”.

A quel punto Paolo Ciavarro si è un po’ arreso e ha confessato: “Nel 2024 dai. È la prima volta che do una data”. Dunque, l’arcano è stato svelato e questa cosa ha reso molto felici i fan della coppia che non vedono l’ora di vederlo giurarsi amore eterno.