Anna Tatangelo, l’eterna lotta contro la malattia | Il forte messaggio in queste ore

Anna Tatangelo ha deciso di mandare a tutti un messaggio molto forte in queste ultime ore. Ecco cos’ha detto la cantante…

Per la cura del cancro la mossa migliore è quella di investire nella prevenzione. Infatti, è una malattia che continua a colpire tantissime persone in tutto il mondo. In questi casi intervenire in modo tempestivo con una diagnosi precoce è fondamentale.

È anche questo il motivo per cui spesso alcuni personaggi del mondo dello spettacolo si spendono molto a favore di questa prevenzione, cercando di incoraggiare tutti e mandando questo messaggio di consapevolezza.

Questi personaggi hanno spesso contribuito a contrastare il tabù legato al cancro e hanno spinto le persone a prestare più attenzione alla loro salute.

Fare alcuni esami di screening e mantenere uno stile di vita il più sano possibile, è il modo migliore per individuare precocemente il cancro e aumentare le possibilità di guarigione. Anche Anna Tatangelo ha deciso di unirsi alla battaglia di presa di consapevolezza e infatti utilizza i suoi social per mandare un forte messaggio. Ecco che cos’ha detto la cantante.

Anna Tatangelo manda un messaggio molto forte

Anna Tatangelo ha pubblicato un video mentre si trovava al teatro San Raffaele per fare la visita di rito da senologo per scongiurare il rischio di Tumore al seno. Infatti, la prevenzione è fondamentale dunque è necessario diffondere questo messaggio. Inoltre, ha approfittato del post anche per spingere le persone a donare all’Ospedale San Raffaele da sempre in prima linea nell’offerta di terapie di cura del tumore al seno e programmi di sostegno psicologico per i pazienti.

Anna Tatangelo scrive nella didascalia: “La prevenzione può salvarci la vita! Sostieni la ricerca per la cura del tumore al seno dell’IRCCS Ospedale San Raffaele. Proteggiamo le donne! Dona subito insieme a me link nelle stories”.

Anna Tatangelo di nuovo innamorata

Dopo il periodo difficile seguito alla separazione da Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo è finalmente di nuovo innamorata. Infatti, ha iniziato una storia con il bellissimo Mattia Narducci.

Per molto tempo, la cantante ha preferito non esporre troppo la cosa questo perché la differenza di soli dieci anni tra i due aveva scandalizzato qualche benpensante, come al solito. Ora però i due sembrano essere più uniti che mai. Infatti, hanno appena passato un finesettimana insieme in cui si mostrano estremamente felici. Inoltre, questa estate hanno anche passato le vacanze insieme.