Lo faccio da quando ho 6 anni: Alex Belli non usa giri di parole | La rivelazione è sconvolgente

Una passione decisamente travolgente viene svelata nel corso di un’intervista: per lui si tratta di una vera e propria malattia…

“Sono un malato… ce l’ho nel sangue“: le parole di Alex Belli potrebbero sollevare qualche perplessità a causa della loro intensità, ma siamo sicuri che siano in molti a comprenderlo.

Alex, noto attore, è una delle poche personalità di spicco dello spettacolo italiane ad aver partecipato a numerosi reality: sul suo curriculum vitae compaiono tutti i reality di punta della TV.

E così, dopo “Ballando con le stelle”, “L’isola dei famosi”, “Temptation Island VIP” e”Grande Fratello VIP” in questi giorni Alex è tornato in televisione con una nuova avventura: “Tale e Quale Show”, in onda su Rai 1.

Nel corso di un’intervista recente, l’attore e personaggio televisivo ha però preso parola riguardo ad un suo vizio molto particolare…

Così fin da quando era piccolo

Il quotidiano “La Gazzetta dello Sport” ha intervistato Alex Belli per approfondire una sua passione decisamente fuori dagli schemi, almeno per un attore: quella per i motori, di qualsiasi genere. Alex ha infatti rivelato di provare un’enorme passione per tutto ciò che è motorizzato, anche grazie a suo padre, che da piccolo gli regalò una motoretta a presa diretta – non senza molta insistenza da parte sua.

“Sono nato con l’acceleratore nel sangue”, ha scherzato. “Ora ho un enduro che uso dalle mie parti, tra le colline di Solignano, vicino Berceto. Ci sono dei posti pazzeschi. Prendo il mio gancio traino, la benzina e via tra i calanchi a perdita d’occhio”. La moto di Alex è una Honda 450 enduro, ma non è l’unico amore della sua vita…

Il sogno della Route 66 vive ancora

Alex Belli ha infatti spiegato di essere molto affezionato, in generale, al modello enduro: ne ha possedute moltissime, tra cui la prima a sei anni, quella regalata dal padre. Oltre alle moto cross a presa diretta, nel suo garage figurano anche stradali, naked, una scrambler Bmw 1200 e un piccolo gioiello, acquisto recente: una Harley-Davidson V-Rod che sta modificando da solo, da ben due anni.

Ma le sue moto non sono lì solo per bellezza: il vero brivido, secondo Alex, è usarle per viaggiare. “Ci sono due viaggi che vorrei fare e che consiglierei a tutti i motociclisti: la Route 66 negli Stati Uniti, il classico coast to coast con una bella Harley comoda a cento miglia orarie e poi la Parigi-Dakar, pazzia che mi piacerebbe fare con il 1200 GS della Bmw”.