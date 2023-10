Rai, il disastro viene alla luce: “Mi hanno censurato” | Telespettatori presi in giro dalla rete

Numerose apparizioni televisive dopo anni, poi la verità: una denuncia online rivela la censura a cui è stato sottoposto, parte la polemica.

Un nuovo dramma si è abbattuto sugli studi di Via Mazzini, e questa volta riguarda una denuncia da parte di un noto personaggio televisivo.

Si tratta di una figura di spicco nel mondo dello spettacolo, che dopo anni di distanza dal piccolo schermo è di recente tornato a far parlare di sé non senza il merito di Rai, che gli ha offerto una piattaforma per esporsi.

Nonostante questo “favore”, secondo la persona in questione ampiamente ripagato, Rai avrebbe censurato proprio la parte più scottante delle sue dichiarazioni fatte in pubblico.

Vediamo più nel dettaglio di chi si tratta: non sono necessarie lunghe presentazioni, lo conoscete tutti.

Il suo rinascimento televisivo non si è concluso come sperava

Ad esprimersi in merito a quanto accaduto è il diretto interessato, un personaggio tanto controverso quanto schietto: Fabrizio Corona. In un post di Instagram, l’ex re dei paparazzi ha rivelato di aver subito una grave censura da parte di Rai a seguito delle sue numerose e recenti apparizioni televisive sull’emittente.

Negli scorsi giorni, Fabrizio Corona è stato ospite in ben tre programmi dell’emittente: “Belve”, dove è stato intervistato da Francesca Fagnani, “Domenica In” con Mara Venier e in conclusione “Avanti Popolo”, condotto da Nunzia De Girolamo. All’interno della trasmissione radiofonica “La Zanzara”, Corona aveva rivelato allo speaker di aver percepito un cachet di 30.000 euro, che era intenzionato a donare ad un’organizzazione che si occupa di prevenire la ludopatia. Tuttavia, la sua frustrazione per quanto accaduto lo ha spinto a parlare sui social di quella che ritiene essere una vera e propria ingiustizia.

Censura in televisione, Fabrizio Corona racconta l’accaduto su Instagram

Il tema della ludopatia è stato centrale anche nell’intervista con Nunzia De Girolamo, dove Fabrizio Corona e la conduttrice avevano parlato delle scommesse nel mondo del calcio. Come da sua abitudine, Corona aveva anticipato di voler fare delle rivelazioni scottanti sul tema. Tuttavia, secondo lui, queste rivelazioni sono state censurate.

Nel post pubblicato su Instagram, Corona esprime dispiacere e disgusto per aver scelto la televisione come piattaforma di denuncia. Ha accusato la conduttrice di aver introdotto un audio che poi non è stato trasmesso, contenente voci di Nicolò Zaniolo e di tre giocatori di Serie A che parlavano di scommesse e denaro. “Io me ne faccio una ragione, ma per voi è una vergogna”, ha scritto. “Ancora, dopo tanti anni, non imparo la lezione“.