Jerry Calà, la vita appesa a un filo: “Lo stiamo perdendo” | Incidente drammatico

Incidente drammatico per Jerry Calà. Ecco il racconto della sua vita appesa a un filo. È davvero spaventoso…

Quando si parla di cinema italiano comico, uno dei primi nomi che viene in mente è sicuramente quello di Jerry Calà che negli anni è sempre riuscito a regalare un sorriso agli italiani.

Il suo periodo di maggiore successo è stato tra gli anni Ottante e Novanta, grazie alla collaborazione fortunata con i fratelli Vanzina.

Adesso è arrivato a compiere i 50 anni di una carriera che ha fatto un pezzo di storia del cinema italiano che lo si apprezzi o meno.

Eppure, un incidente fatto dal regista e attore ha sconvolto tutti, facendo temere il peggio. Infatti l’impatto è stato molto forte e la sua vita era appesa a un filo. Vediamo che cos’è successo…

Jerry Calà: la sua vita appesa a un filo

Jerry Calà è stato uno degli ospiti più attesi della trasmissione Rai di Caterina Balivo, Vieni da me. Nel corso dell’intervista oltre a raccontare del bellissimo amore con Mara Venier ha anche raccontato di un incidente drammatico che lo ha visto come protagonista. Sull’amore con la conduttrice ha detto: “Con Mara ci siamo conosciuti per fare il film ‘Vado a vivere da solo’. Ci siamo messi insieme: lei ha fatto una scena del film e poi è stata tagliata con il suo consenso. La scena è stata tagliata, però, io e lei siamo rimasti insieme qualche anno

La sua vita era davvero appesa a un filo e se non fosse stato per un passane che ha chiamato i soccorsi sarebbe veramente morto. Quello che ha detto ha lasciato senza parole la padrona di casa che ha seguito l’intera storia con gli occhi spalancati e l’incredulità dipinta sul volto. Infatti, il racconto dell’attore è molto forte.

Il drammatico racconto di Gerry Calà

Gerry Calà ha raccontato del drammatico incidente che ha subito qualche anno fa e in cui per la prima volta ha pensato di essere spacciato e senza speranze.

Ha infatti detto: “Dopo un incidente, mi sono accorto che avevo le gambe fuori uso. Ho cercato il telefonino per chiamare i soccorsi, ma quella sera l’avevo lasciato a casa. Sono così stato cinque ore ad urlare, ma continuavo a pensare che non poteva finire tutto così. Mi sono anche addormentato finché è arrivato un pescatore, un ragazzo che si è avvicinato e mi ha riconosciuto subito e gli ho detto vai a chiamare l’ambulanza. Per la prima volta ho sentito una frase che dicono nei film cioè ‘lo stiamo perdendo’”.