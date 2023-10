“Un’altra pandemia nella mia vita”: Tiziano Ferro, il nuovo dramma lo travolge | Non c’è pace per l’artista

Una situazione delicata si configura per il noto cantante Tiziano Ferro: tutti i fan sono sconvolti, la preoccupazione è dilagante.

Tiziano Ferro ha avuto e ancora prosegue una carriera sfavillante durante la quale ha avuto occasione di far valere la propria sensibilità e il suo infinito talento.

Grazie alle sue canzoni milioni di persone si sono emozionate nel corso degli anni, e questo perché è lui stesso che riesce a riversare tutte le sue fragilità e i suoi sentimenti all’interno delle canzoni e in ogni sua interpretazione.

Numerosissimi sono i concerti fatti, così come le collaborazioni con altri grandi artisti della musica italiana come Laura Pausini, Tiziano Ferro è conosciuto a livello internazionale.

In questi giorni le sue dichiarazioni hanno scosso tutto il suo pubblico, che non ha nascosto l’ansia per lui.

Il discorso di Tiziano

Il video di Ferro è stato condiviso su Instagram dal profilo @cinziadlp, che ha scritto nella caption: “Non sto piangendo, mi si è incastrato un Tiziano negli occhi”, una descrizione ironica e allo stesso tempo molto delicata.

“Vedi, questo è il dolore”: inizia così il video di Tiziano, che mostra una mano con un tatuaggio evidentemente a lui molto caro.

Il dolore del cantante: cosa fare

“è andata così, […] è arrivata una pandemia nella mia vita, però, come dice il mio nuovo tatuaggio, vedi, questo è il dolore, lo sai ce gli facciamo noi al dolore?” dice Tiziano stringendo la mano in un pugno, “lo ammazziamo e c’è la gioia: vince lei”. Nei commenti i fan del noto cantante italiano si sciolgono, mentre altri si permettono di criticare.

“Mi hai incantato mio Tiziano il dolore passerà il tuo tatuaggio dice tutto c’è il dolore è arriva la gioia w vince su tutto e su tutti”, interpreta un utente, “Grande insegnamento! La gioia vince sempre sul dolore… perché è più forte quella forza, bravo Tiziano❤️ Ti abbraccio forte”, scrive un altro. Anche se non ci sono solamente complimenti per la star della canzone italiana, quello che si percepisce è soltanto frutto di una sua verità, una riflessione che alla sua età inizia a essere più che profonda e scolpita dalle numerosissime esperienze della vita di una persona che qualche dolore di certo lo ha avuto, e ha avuto anche la forza di raccontarlo nelle proprie canzoni.