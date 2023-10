Sophie Codegoni, lo strazio non finisce più: “È una cosa gravissima” | Violenza intollerabile

Il dolore di Sophie Codegoni è straziante: così la ex tronista di Uomini e Donne racconta una violenza intollerabile subita.

Silvia Toffanin ha voluto ospitare nuovamente Sophie Codegoni a Verissimo per permetterle di replicare alle dichiarazioni dell’ex compagno, Alessandro Basciano.

Dopo averlo accusato del tradimento, lui ha rincarato la dosa sostenendo che la ex sia plagiata da maghi e cartomanti. Ma questa volta lei ha voluto ribattere e le accuse sono state molto pesanti.

Nel salotto di Verissimo, infatti, Sophie Codegoni ha voluto condividere con il pubblico la violenza inaudita subita da Alessandro Basciano.

Sophie e Alessandro, le verità di lei

Sophie Codegoni ha ufficializzato la fine della storia con Alessandro Basciano da cui ha avuto una bambina, Celine Blue. Dopo continui litigi e vari tira e molla, lei ha deciso di troncare ogni rapporto in seguito alla scoperta di un tradimento: durante un soggiorno ad Ibiza, lui è stato con un’altra donna che, prontamente, ha inviato audio, video e foto di quanto vissuto con l’ex del Grande Fratello mentre Sophie era con la bambina.

Alessandro Basciano ha voluto replicare e, ai microfoni di Canale 5, ha ribadito la sua totale estraneità ai fatti, ma la seconda intervista di Sophie a Verissimo ha completamente disintegrato le teoria dell’ex compagno. La Codegoni ha mostrato a Silvia Toffanin le prove del tradimento di Basciano e si è spinta oltre raccontando un fatto gravissimo accaduto quando erano insieme in vacanza: lui le ha tirato uno schiaffo perché lei si era fatta accompagnare in stanza da un amico.

Le pesanti accuse

“Non voglio più stare con lui, ho sopportato abbastanza, troppe cose – ha confidato Sophie alla Toffanin – . Quando dice che sono concentrata su me stessa, è vero, perché troppo tempo sono stata concentrata solo su di lui”. Nonostante sia ancora molto legata ad Alessandro, quindi, la Codegoni ha deciso di troncare ogni tipo di rapporto ed evitare di incontrarlo anche quando avrà voglia di vedere la figlia.

Le cose accadute tra loro sono tante e, alcune, molto gravi. “Mi ha tirato uno schiaffone in faccia perché mi ha accompagnato un suo amico a piastrarmi i capelli, dicendomi che non dovevo andare in camera con un altro uomo che per lui era un fratello”, ha svelato ancora lei ad una Silvia Toffanin scioccata. Intanto, la sorella di Alessandro è intervenuta per difenderlo: “[…]Non c’è stato mai alcuno schiaffo e, come tante altre cose dette, non è assolutamente vero. Non perché sono la sorella, ma perché conosco i fatti”.