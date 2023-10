Meghan Markle ha detto no: nuovo scontro con il Principe Harry | Matrimonio agli sgoccioli

La stabilità della loro situazione ha subito uno scossone notevole: disagio da parte di Meghan, il suo rifiuto è secco e definitivo.

Neppure le coppie da favola possono sperare in un lieto fine: è questa la preoccupazione che avvolge la coppia composta dal principe Harry e da Meghan Markle.

Nonostante i due siano estremamente legati, tanto che il loro matrimonio ha spinto il principe a rinunciare ai titoli nobiliari, la coppia starebbe affrontando dei problemi.

La ragione è presto detta: un rifiuto di Meghan, ponderato e deciso, nei confronti di una scelta di Harry.

C’è già chi si chiede se l’amore per la moglie basterà a tenere l’indomito Harry a calma, dati i suoi famosi precedenti…

Il motivo del loro diverbio? È tutta colpa di Harry…

Recentemente, il principe Harry e sua moglie, attualmente residenti nella città di Montecito, California con i loro figli Archie e Lilibet Diana, sono stati a New York per un summit sulla salute mentale organizzato dalla loro Fondazione Archewell. Secondo la stampa britannica, questo breve viaggio nella Grande Mela ha riacceso la frustrazione di Harry.

Il motivo? Il secondogenito di Carlo III, nato e cresciuto a Londra, sembra non gradire più la tranquilla Montecito e desidera trasferirsi a New York, una città che considera “vivace” e dove si sente più a suo agio da quando vive negli Stati Uniti. Un insider ha rivelato al Mirror che “la verità è che Londra gli manca disperatamente, e stare in città lo aiuterebbe“. Inoltre, vivendo a New York, Harry potrebbe tornare facilmente a Londra per lunghi weekend. Tuttavia, sembra che Meghan Markle non sia d’accordo con suo marito…

Le ragioni del rifiuto di Meghan: preferisce la fama

La consorte del principe, infatti, preferirebbe rimanere nella lussuosa villa di Montecito, che sente più vicina a Hollywood, la “Mecca del Cinema”, nonché città in cui è cresciuta. Questo è un sogno che Meghan coltiva da tempo, e ci sono persino voci che la vedrebbero partecipare a una puntata del reality show “The Kardashians”. La duchessa è felice di essere tornata in California e non ha alcuna intenzione di andarsene.

Questa discrepanza tra i desideri di Harry e Meghan sembra essere una fonte di frustrazione per entrambi. Secondo alcune indiscrezioni, Harry è insoddisfatto della sua nuova vita americana, desidera una casa a Londra e vuole rivedere i suoi amici d’infanzia. Tuttavia, la moglie Meghan è infastidita da questo desiderio del marito di tornare alla sua vecchia vita. C’è preoccupazione che, se Harry dovesse tornare frequentemente a Londra e rivedere i suoi amici, la sua nostalgia per la casa potrebbe diventare sempre più difficile da gestire.