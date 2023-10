“Mena la propria donna”: Mara Venier, il messaggio del marito è da pelle d’oca | Scempio assoluto

Nicola Carraro, le sue dichiarazioni fanno venire i brividi: riguardano la violenza fisica, tutti i suoi fan sono in forte ansia.

La storia d’amore tra la conduttrice Mara Venier e il produttore Nicola Carraro è davvero da sogno, i due sono più innamorati che mai, segno che si sono scelti e si scelgono ogni giorno, come hanno già fatto per anni.

Mara Venier, la conosciamo bene, grazie alla sua longeva conduzione di uno dei programmi di punta della rai, il famoso Domenica In.

La sua capacità di relazionarsi con le persone, e, di conseguenza, il fatto di avere confidenza con molti degli ospiti, la rendono una delle conduttrici più capaci ed empatiche della televisione italiana.

Suo marito, proprio in questi giorni, ha portato avanti delle dichiarazioni di un calibro davvero importante: non sono passate di certo inosservate.

Le affermazioni di Carraro smuovono il web

In questi giorni Nicola Carraro ha pubblicato un video online in cui approccia una tematica davvero fondamentale soprattutto in questi tempi.

Si tratta della violenza sulle donne, verso la quale il produttore si schiera dalla parte di chi lotta con tutte le proprie forze contro questo fenomeno che ormai ha raggiunto dei livelli di frequenza e ampiezza davvero preoccupanti.

Le parole di Carraro

Il video di Nicola era stato pubblicato qualche tempo fa, in un momento già difficile per tutto il globo terrestre, ed era stato ripreso dalla pagina provo2000 su Instagram: “In una settimana dove è successo di tutto, inondazioni in Libia, terremoti, Lampedusa…un disastro totale, e i partiti invece di stare d’accordo litigano fra di loro, però voglio sottoporre alla vostra attenzione il caso del bengalese”, annuncia il vip.

“Un bengalese mena come un tamburo la propria donna e un giudice italiano dice che poveretto va assolto perché per la sua cultura non è un reato. Silenzio…femministe, ma ragazzi siamo in Italia ma che ca**o stiamo dicendo?”: la denuncia è forte e il tema è davvero difficile da trattare. Nei commenti, gli utenti si scatenano: “Bisogna finire di avere paura di qualche ignorante di razzismo ma cosa c’entra il razzismo”, scrive qualcuno, “Qui facciamo una gran confusione di ruoli di competenze e di doveri. Ne usciremo mai?”, scrive un altro. Il dibattito è caldo e intenso.