Rai in lacrime, la conduttrice vittima della malattia: “Un tumore sul viso” | Ecco come l’ha scoperto

Una brutta notizia nell’ambito della rete pubblica: riguarda una personalità dello spettacolo molto in vista, i fan sono in ansia.

A volte tendiamo a ignorare alcuni piccoli segnali invece di approfondire, a livello medico, ciò che sta accadendo. Dimostrazione di ciò è la storia di una personalità appartenente al mondo dello spettacolo.

Si tratta di una delle conduttrici di punta della rete pubblica che si è ritrovata in una situazione davvero molto difficile da gestire.

Sente, dunque, l’esigenza di prendere spunto dalla propria esperienza e dare consigli e raccomandazioni alle persone che la seguono e la conoscono.

La vicenda ha allarmato tutti, in ogni caso: non si tratta di certo di un avvenimento trascurabile, infatti ha avuto una certa risonanza.

La conduttrice si spende per gli altri

Paola Ferrari è una delle conduttrici il cui volto è ormai simbolo della televisione visti i suoi molti anni di efficace attività nel mondo della conduzione sul piccolo schermo.

Molto stimata per la sua professionalità, coerenza e competenza, Ferrari ha voluto anche portare in campo una sua esperienza abbastanza intima e grave per fare sì che tutti ricordino l’importanza della prevenzione in fatto di salute.

Le dichiarazioni di Paola: il suo racconto

Ferrari ha fatto una scelta non proprio consueta, ma che potenzialmente può aver aiutato molte persone: ha condiviso una immagine piuttosto d’impatto sui social, ovvero una foto in cui sia visibile quanto il carcinoma della pelle che ha avuto, di cui aveva parlato anche in precedenza, le abbia segnato il volto. Ferrari aveva spiegato che inizialmente il piccolo segno, prima della diagnosi, non aveva destato in lei un grande allarme: infatti pensava fosse un semplice brufolo.

Proprio grazie alla prevenzione Paola è stata in grado di fermare e occuparsi a dovere della malattia, salvandosi così la vita e risparmiando a se stessa e ai suoi cari tanta sofferenza fisica ed emozionale. “Oggi sono stata invitata a Porta a Porta per parlare di tumore e prevenzione. Purtroppo non posso esserci. Grazie a tutti e non dimenticate mai che La Prevenzione salva la vita”, aveva affermato quando si era trovata costretta a rifiutare l’invito in tv per parlare di un argomento che le sta molto a cuore. Ammirevole la posizione e la capacità di esporsi di Ferrari, che mette da parte l’estetica per mostrare i benefici della prevenzione.