“8 ore a cuore aperto”: Enrica Bonaccorti finisce sotto i ferri | Ecco le sue condizioni

Enrica Bonaccorti ha subito una durissima operazione a cuore aperto durata per circa otto ore. Ecco oggi le sue condizioni di salute

Enrica Bonaccorti è conosciuta da tutti proprio perché per anni è stata una delle protagoniste indiscusse della televisione italiana.

Inoltre, essendo state una dei personaggi centrali di un episodio molto noto ed esilarante, si è fatta conoscere anche sui social dalle nuove generazioni.

In molti ricorderanno che è stata lei a svelare il tentativo di truffa durante il famoso gioco televisivo del Cruciverbone dove la concorrente diede la risposta prima di ricevere la domanda.

Oggi le condizioni di salute della donna preoccupano i telespettatori. Infatti, Enrica Bonaccorti è finita sotto i ferri per un’operazione al cuore.

Enrica Bonaccorti sotto i ferri

In una delle ultime puntate di Storie Italiane c’è stata un’ospite molto speciale. Si tratta di Enrica Bonaccorti, la storica conduttrice Rai. Prima di iniziare l’intervista e lasciare la parola all’ospite, Eleonora Daniele ha voluto mandare un servizio per fare il punto sulla difficile situazione vissuta da Bonaccorti che solo pochi mesi fa ha subito un’operazione molto lunga a cuore aperto.

Infatti, ha annunciato a tutti gli spettatori: “Ora sta bene. È stato un periodo molto difficile per lei. Ha infatti subito un ricovero di 2 mesi e un’operazione di 8 ore a cuore aperto. Per lei la paura è stata tanta”. Nessuno sapeva che le condizioni di salute della conduttrice del famoso cruciverbone fossero così gravi, ma si sono dovuti ricredere. Infatti, l’operazione subita da Bonaccorti è stata molto importante e rischiosa.

Il racconto dell’operazione a cuore aperto

Quando però è entrata Enrica Bonaccorti in studio è apparsa in forma smagliante e radiosa, come ha anche sottolineato la stessa padrona di casa. È riuscita in poco tempo a recuperare in maniera eccelsa il post operatorio. Non appena è iniziata l’intervista, l’ex presentatrice di Non è la Rai ha esordito dicendo di essere viva davvero per miracolo, perché non si era accorta di avere dei problemi al cuore.

Il suo racconto è stato veramente concitato, ha detto: “Avevo fatto degli elettrocardiogrammi senza guardarli bene, perché non mi aspettavo che il cuore non desse segnali. Infatti non avevo nessun sintomo, tranne un eritema dovuto da un problema al rene. Operandomi hanno capito che qualcosa non funzionava al cuore. Mi sono ritrovata con 8 ore a cuore aperto, fermo e fuori dal corpo. Un racconto che mette i brividi. Siamo molto contenti che l’operazione sia andate per il meglio e che ora la conduttrice stia molto bene.