Cristiano Malgioglio, avete mai visto la sua casa? Lusso ed eleganza parole d’ordine

Lusso ed eleganza sono gli elementi principali della casa di Cristiano Malgioglio. Non avete mai visto nulla di simile…

Cristiano Malgioglio sta vivendo in televisione una seconda vita. Infatti, il suo successo nel corso degli ultimi anni è cresciuto in modo esponenziale, aiutandolo a diventare uno dei personaggi più amati e richiesti dalle varie reti.

Infatti, oltre a essere un amatissimo opinionista e giudice all’interno di diversi format, ha anche preso parte a numerosi reality come concorrente, dove è riuscito a regalare al pubblico di momenti veramente esilaranti che hanno fatto la storia della televisione commerciale e sono diventati mematissimi sui social network.

Celebri sono infatti le massime dispensate dal conduttore proprio durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip che gli ha fatto conferire il soprannome molto affettuosa di Zia Malgy nel mondo del web. In molti lo considerano un vero e proprio esempio da seguire e infatti ha avuto una grandissima riscoperta soprattutto tra le ultime generazioni.

Non è finita qui perché in realtà la carriera dell’uomo è iniziata come autore e cantautore di pezzi che hanno fatto anche la storia della musica italiana. Infatti, come non citare Forte Forte forte scritto per Raffaella Carrà oppure il celebre Gelato al cioccolato successivamente cantato da Pupo.

Cristiano Malgioglio: ecco la sua bellissima casa

Inoltre, sembra che Malgioglio sia anche dotato di un ottimo gusto per gli arredi e la decorazione di interni, come si evince dagli scatti che condivide di casa sua. Voi avete mai visto la sua casa? Lusso ed eleganza sembrano essere le parole migliori per descriverla. Scopriamo meglio com’è questa abitazione…

Cristiano Malgioglio vive attualmente nella città di Milano e la sua casa è dominata da uno stile lussuoso ed elefante. Infatti, le foto della sua casa sono state spesso condivise da molte testate giornalistiche dedicate al design. Inoltre, quotidianamente l’uomo condivide scatti della sua casa sui social network e i suoi follower hanno potuto ammirare il gusto con cui ogni cosa è stata scelta.

Ecco com’è decorata la casa di Cristiano Malgioglio

La casa di Cristiano Malgioglio riflette in tutto e per tutto lo stile eccentrico del suo padrone. Infatti, è formata da tantissimi archi fatti con il cartongesso. Inoltre, il pavimento è interamente ricoperto da un parquet dal disegno estremamente ricercato. La sua dimora è interamente disseminata di quadri, scelti con estrema cura e attenzione.

Inoltre, nel salotto ci sono poltrone e divina in pelle con uno stile classicheggiante. Nella cucina, invece, la parola d’ordine è sicuramente modernità. Infatti, domina il colore bianco ed è però decorata con dei dettagli in salmone. Uno dei punti della casa preferiti da Malgioglio è la grande e capiente cabina armadio dove si trova la stragrande maggioranza dei suoi luminosi outfit.