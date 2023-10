“Ho sbagliato”: clamoroso Sophie Codegoni | Dopo la separazione ammette la colpa

La nota ex tronista bionda ha confessato tutto e la verità è venuta a galla: tutti i suoi fan si sono emozionati con lei per la vicenda.

Sophie Codegoni aveva incantato tutti già alla sua presentazione nell’ambito del noto dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne.

Era stata, infatti, una protagonista del trono classico, e infine aveva scelto tra due principali pretendenti, nello specifico per Matteo, con il quale, però, la relazione evidentemente non andò a buon fine.

Infatti, tempo dopo, Sophie aveva deciso di intraprendere una nuova avventura: la partecipazione al reality più guardato di sempre, il Grande Fratello Vip.

La ex gieffina aveva conosciuto proprio in quell’occasione il suo ex compagno Alessandro Basciano, con il quale la storia ha visto, negli ultimi tempi, incredibili sviluppi.

La storia tra i due

Sembrava che la loro relazione e il clamore attorno alla rottura della stessa, fossero finiti già nel dimenticatoio: Sophie ha la sua bimba, avuta proprio da una relazione con Alessandro caratterizzata da tanto amore.

Ultimamente, Codegoni era stata a Verissimo per parlare di alcune scoperte da lei fatte sul conto del futuro sposo e padre di sua figlia: oggi è stata nuovamente a tu per tu con Silvia Toffanin svelando alcuni ulteriori retroscena.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

La scelta di Sophie

“Oggi io dico ho sbagliato, e se sono tornata qui oggi è per dire ragazzi, non perdonate, non trovate giustificazioni, non cercate di darvi colpe, se vi arriva uno schiaffo se vi dicono le peggio cose o se vi trattano male o se vanno in vacanza con una. Io rispetto te tu rispetti me”: sono state dure le parole di Sophie Codegoni, che sembra ancora riflettere molto sulla fine della propria storia e non senza mettersi per prima in discussione.

“Ok giusto che non ci deve essere nessuna giustificazione su ogni forma di violenza…ma mi domando?…Ma quando mostrava contenta l’anello sul tappeto rosso lo conosceva? E quando ci ha fatto una figlia?”, scrive un utente, che evidentemente non si è mai ritrovata innamorata della persona ‘sbagliata’ o in una situazione analoga a quella di Sophie. Ciò che è certo è che non si finisce mai di conoscere una persona, e Sophie e Alessandro si conoscono da un tempo relativamente breve, nonostante abbiano condiviso tantissimo insieme e nonostante la stupenda proposta di matrimonio che lui le aveva fatto.