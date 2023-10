“Va contro il regolamento… è sporco” | Scandalo al Grande Fratello: il suo posto è in pericolo

L’inevitabile dramma della settimana potrebbe portare ad un’espulsione: regolamento non rispettato, scatta la congiura dei concorrenti.

Forse neppure la congiura per assassinare Giulio Cesare contava su una strategia tanto infervorata dall’astio: la situazione all’interno della casa del “Grande Fratello” si fa sempre più tesa.

Nelle ultime settimane si è parlato molto di tensione al di fuori della casa, a causa di alcuni dati sugli ascolti decisamente a sfavore di Alfonso Signorini.

Le critiche sono piovute da ogni parte, dalla co-conduzione di Cesara Buonamici agli errori tecnici che hanno accompagnato le dirette.

Fortunatamente per lui, Signorini può contare su una situazione che sta incendiando gli animi all’interno della casa, come anche quelli degli appassionati del reality.

Un amore che non sta funzionando, ecco cos’è accaduto

Già da qualche settimana, infatti, sta facendo discutere non poco l’improbabile accoppiata composta da Beatrice Luzzi e dal bidello Giuseppe Garibaldi, formatasi all’interno della casa. Alla notevole differenza di età, di per sé oggetto di polemiche, si è unita una discussione nata dalla decisione di Giuseppe di parlare alle spalle di Beatrice dichiarandola fredda e disinteressata all’opinione dei suoi figli in merito alle sue scelte.

Come risposta alle dichiarazioni di Giuseppe, Beatrice ha scelto l’isolamento, e non ha rivolto la parola al suo “flirt” per giorni. Quando poi Giuseppe ha tentato di avvicinarla per rivolgerle delle scuse, Beatrice è sbottata intimandogli di dimenticarla: “Giuseppe, tu per me non esisti più, e quindi evitami. E non esisti da oggi in poi e per tutta la vita. Ok, hai chiesto scusa, va bene, ciao”.

La rabbia degli amici nei confronti di Beatrice

Giuseppe non ha retto benissimo il colpo, e si è lasciato divorare dalla paranoia: nelle confessioni che ha fatto agli amici Massimiliano Varrese e Ciro Petrone è più evidente che mai che sia convinto che mettersi contro Beatrice equivalga a lasciare per sempre la casa. Di fronte a questa reazione alcuni fan hanno sospettato che i suoi sentimenti nei confronti di Beatrice potessero essere frutto di una strategia ben calcolata, piuttosto che qualcosa di spontaneo.

Ben diversa la reazione di Varrese e Petrone, che nell’apprendere che la Luzzi avesse parlato con Garibaldi a microfono spento si sono infervorati: “Le cose brutte che questa persona ti ha detto senza il microfono devono uscire tutte fuori, per il bene del gruppo. […] Inoltre dire le cose senza il microfono va contro il regolamento ed è sporco, una cosa scorretta“. Chissà che non finiscano a fare appello a questo tecnicismo per tentare di buttare fuori Beatrice…