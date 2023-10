Silvia Toffanin incassa il ‘no’: proposta respinta al mittente | Per lei uno smacco tremendo

Un tira e molla del genere, in TV, non l’avevamo mai visto: al centro del dramma, Silvia Toffanin è costretta ad accettare la situazione.

C’è aria di novità nefaste per Silvia Toffanin. La conduttrice di “Verissimo” si è trovata ad affrontare un “no” pubblico decisamente imbarazzante.

E pensare che avrebbe potuto essere l’ultima parola su una situazione rimasta in sospeso, e di cui ora potremmo non vedere mai la fine.

Cos’è capitato alla nota conduttrice? Com’è finita al centro di un tale tornado mediatico, e perché si è sentita responsabile al punto di voler fare una proposta del genere?

L’accaduto richiede di fare un piccolo passo indietro per essere compreso completamente…

Un salotto di nome e di fatto, in cui parlare apertamente di questioni intime

Tutto ha avuto inizio con l’apparizione di Sophie Codegoni a “Verissimo”. Solo due settimane fa, l’ex concorrente del “Grande Fratello” si è presentata nello studio di Silvia Toffanin, rivelando di aver terminato la relazione con Alessandro Basciano a causa di un presunto tradimento. Secondo le sue dichiarazioni, Basciano aveva trascorso del tempo a Ibiza con una presunta ex ragazza; tuttavia l’ex gieffino aveva immediatamente negato l’accaduto e richiesto alla Toffanin il diritto di replica per esporre la sua versione dei fatti.

Richiesta accettata: lo scorso sabato Alessandro è stato intervistato dalla conduttrice, e ha avuto modo di spiegare che tra lui e la presunta amante non è mai successo nulla. La donna ora ha un nome e un volto, quello di Luzma Cabello, modella spagnola. Anche Benji Costantino, manager di Alessandro, ha confermato questa versione, indicando che persino Luzma gli aveva raccontato come Alessandro non facesse altro che parlare della sua ragazza. Sophie però non ha gradito questo cumulo di giustificazioni…

Un botta e risposta mediatico privo di precedenti, ma lei dice no

Il giorno successivo all’intervista di Basciano, il 22 ottobre, Sophie è tornata da Silvia Toffanin per chiarire nuovamente la situazione. Ha dichiarato di amare ancora Alessandro, ma ha sostenuto di avere prove inequivocabili del suo tradimento. Ora, dopo qualche giorno, sembra che il DJ sia pronto a tornare nel salotto di “Verissimo”, forse per fare ulteriori rivelazioni ai telespettatori.

A riferire di questa possibilità è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Secondo le voci circolate sui social, la Toffanin avrebbe proposto anche a Sophie Codegoni di tornare a “Verissimo,” ma sembra che l’ex concorrente abbia declinato l’invito, svelando alla conduttrice di non avere altro da aggiungere sulla vicenda. Un “no” che per Silvia Toffanin rappresenta un duro colpo, dato l’accesissimo seguito del gossip sulla coppia.