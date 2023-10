Giulia De Lellis sulla chirurgia estetica: “La fronte rimane paralizzata…” | Finalmente la verità

Tutto viene a galla dopo le parole della nota influencer e conduttrice Giulia De Lellis: ha fatto tanta strada dai suoi esordi.

Gli inizi in televisione della oggi famosissima Giulia De Lellis partirono dal suo corteggiamento presso il noto dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne.

Seduta sulla sedia da corteggiatrice, Giulia De Lellis saltò agli occhi del pubblico che la ammirava per la sua schiettezza e naturalezza nell’esposizione; non solo: fu proprio lei la scelta del tronista Andrea Damante.

Giulia fu tanto amata quanto criticata soprattutto in studio da opinionisti, persone del pubblico e dagli stessi tronisti, ma ha sempre continuato a testa alta il proprio percorso secondo i suoi personali principi.

In questi giorni, però, l’influencer si è davvero sbottonata su un argomento delicato: la chirurgia estetica.

La confessione di Giulia

Dopo la partecipazione al GF, Giulia De Lellis ha raggiunto davvero il picco della popolarità, e i suoi follower sono cresciuti a dismisura.

Anche oggi De Lellis resta una delle persone più seguite in Italia, e ha un fan club vastissimo che conta soprattutto ragazze giovani e molto giovani che la adorano.

La regina del web e la sua rivelazione

Giulia De Lellis ha risposto con la sua consueta ironia ad alcune domande che le sono state poste attraverso dei box di domande su Instagram. “Cosa hai fatto alle sopracciglia?”, “Ma che è sto mascara?”, “Perché hai questa luce?”, è solo il botox!”, risponde in modo generale l’influencer, regina del web.

“Purtroppo non è Audrer (la sua linea cosmetica, ndr.), purtroppo non è nessun cosmetico, è… il botox”, continua Giulia, “E quando a una persona chiedete: “Ma tu ti fai il botox?”» continua poi, «e loro fanno: “Eeeh? Cosa?” e rimangono sconvolti, e la fronte rimane così, paralizzata, mentono! Lo fanno pure loro!”, ammette la nota influencer. Nei commenti il popolo del web impazzisce: “Il problema non è il botox, è il fatto che una ragazza così giovane se lo faccia”, scrive qualcuno, “Per tutte quelle che fanno le sapientone e dicono “ma è normale che una ragazza così giovane faccia il botox”, è possibile farlo dai diciotto anni… brava Giulia, sempre sincera”, scrive un’altra utente. Lo scontro è abbastanza duro nei commenti, ciò che è certo è che la sincerità di De Lellis non possa essere messa in discussione.