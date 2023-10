Michelle Hunziker, il nuovo compagno lo conoscono tutti | Punto di riferimento per i vip

Le foto stanno facendo impazzire i social: Michelle paparazzata assieme ad un affascinante romano, ma a guardare meglio lo conosciamo già…

È giunto anche il suo momento: dopo quasi due anni dalla fine della storia con Nicola Trussardi, per Michelle è tornato l’amore.

Le foto parlano chiaro: mano nella mano, nessuna barriera fisica, sorrisi e tanta intimità. Ma chi è l’uomo al suo fianco?

Un’indagine appena più attenta rivela la sua identità, molto nota soprattutto nel mondo dei VIP.

Vediamo di chi si tratta e come ha fatto a conquistare la bellissima showgirl, conduttrice ed ex modella svizzera…

Chi è la nuova fiamma di Michelle Hunziker: un volto noto nell’ambiente

Sembra che Michelle Hunziker abbia ritrovato l’amore, e le foto paparazzate e pubblicate sul settimanale Chi non lasciano spazio all’immaginazione. Le immagini la ritraggono in momenti di felicità al fianco di un uomo, la cui identità è ben nota agli esperti dell’ambiente: si tratta di Alessandro Carollo, noto osteopata e fisioterapista del mondo dei vip.

Carollo, quarantunenne romano, è uno dei professionisti più rispettati nel campo dell’osteopatia, con una clientela celebre che spazia da Belen Rodriguez a Renato Zero. È noto per la sua passione per gli sport estremi e le moto di grossa cilindrata, e sembra aver trovato in Michelle la compagna d’avventure perfetta. La showgirl stessa ha suggerito questo legame, pubblicando recentemente un selfie che la ritrae su una moto sportiva. Questo sembra confermare ulteriormente il legame tra i due.

Una relazione venuta a galla a causa di un concerto

Tuttavia la relazione tra i due, finora ben nascosta dai media, è venuta alla luce solamente grazie al rotocalco diretto da Alfonso Signorini. La coppia è stata colta nell’atto di godersi una serata speciale al Forum di Assago per assistere allo spettacolo musicale e comico di Checco Zalone, intitolato “Amore+Iva.” Alla fine dello spettacolo, Michelle e Alessandro sono tornati insieme a casa della celebre conduttrice.

La storia tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo sembrerebbe essere iniziata già da qualche tempo e sembra essere diventata sempre più forte con il passare del tempo. D’altro canto, Michelle non era l’unica single tra i due: anche Alessandro non intratteneva relazioni da qualche tempo. Sappiamo che in passato ha avuto una relazione con Paola Barale, con cui è rimasto in buoni rapporti, e che alcuni rumors mai confermati lo volevano a fianco della showgirl Elisabetta Gregoraci. La terza VIP sarà quella buona?