Nancy Brilli, dopo tanta sofferenza la triste confessione: “I segni lasciati dal tumore…” | Parole strappalacrime

Una dichiarazione che è come un pugno allo stomaco: la famosa attrice parla della sua malattia in un post di denuncia.

Di donne come Nancy Brilli, difficile negarlo, ce ne sono poche. Anche all’età di 59 anni l’attrice continua a stupire per la sua grazia e delicatezza.

Con una carriera pluridecennale alle spalle, Nancy Brilli è un volto da sogno che vanta collaborazioni con numerosi registi del panorama cinematografico italiano.

Ridurla a un corpo, però, sarebbe farle un torto. Lei stessa lo ha sottolineato in un’intervista, in cui si è aperta su un argomento estremamente delicato.

Si tratta della malattia, che più di ogni altra cosa ha segnato la sua vita…

Gli evidenti segni di una vita vissuta appieno

In merito ai segni del suo corpo, infatti, Nancy Brilli ha rilasciato delle dichiarazioni quanto mai dirette, indicando che i segni che ha sul corpo non sono cicatrici di operazioni estetiche, ma chirurgiche: si tratta infatti dei segni lasciati sul suo corpo “dal tumore e da 8 operazioni all’utero”. L’attrice aveva riscontrato un carcinoma negli anni novanta, dopo la diagnosi di endometriosi.

Il commento di Nancy Brilli sulla questione non è spontaneo. Va infatti osservato che, sia in Italia che all’estero, le attrici di una certa età sono costrette a fare i conti con la realtà infernale del confronto costante sia con la propria “bellezza di un tempo”, come se essa sfiorisse con l’età, sia con le colleghe più giovani, e molto spesso i sospetti su eventuali operazioni di ritocco riempiono le testate di gossip. Lei, però, non ci sta, e ne ha parlato senza mezzi termini.

Le dichiarazioni di Nancy Brilli sulle sue “cicatrici”

“Per chi commenta causticamente sul fatto che sarei di plastica, una volta per tutte, così vi mettete l’anima in pace: i legamenti del ginocchio destro ricostruito in materiale plastico, l’addome ricucito per ben 8 operazioni all’apparato riproduttivo, conseguentemente al tumore all’ovaio, all’asportazione di utero, altro ovaio e tube, per un’infiammazione in corso dipendente dalla patologia di cui sopra, operazione al seno.”

Le parole di Nancy Brilli sono durissime, non lasciano alcun dubbio sul suo stato d’animo, stanco ma deciso ad avere l’ultima parola sull’argomento. Fortunatamente, nell’ultima parte della sua dichiarazione l’attrice riesce a ironizzare sulla faccenda, spiegando che i suoi lineamenti derivano dalla discendenza ucraina e di come lei, come molte altre donne, a volte se la senta di truccarsi e altre volte sia troppo stanca per farlo; inoltre ha scherzato sui suoi capelli, a suo dire ingestibili a causa dell’umidità.