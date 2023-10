Addio Un posto al sole: dopo un quarto di secolo lascia la soap | Telespettatori sconvolti

Un addio incredibile a uno dei protagonisti della nota e longeva fiction: il pubblico è rimasto stravolto da questa scelta.

La fiction Un Posto al Sole, detta anche Upas in breve e negli hashtag su Instagram e non solo, è ormai un appuntamento quotidiano per tutti gli italiani affezionati agli intrecci rappresentati.

Alle 20.50 sono moltissimi i telespettatori e le telespettatrici che si sintonizzano sulla Rai per scoprire cosa accadrà nella puntata della serie, e quali incredibili evoluzioni travolgeranno i protagonisti.

I colpi di scena sono sempre tanti, e ognuno di essi è gestito in modo peculiare dai personaggi della serie televisiva, che è tra le più longeve della televisione italiana.

Stavolta, però, quanto accaduto non è stato immediatamente digerito dai fan: si tratta di un evento davvero inaspettato e definitivo.

La news è bollente

Questa volta è stato annunciato l’addio di uno dei componenti storici della fiction italiana, e questo è un fatto che non sempre viene accolto in modo sereno dai fan, che vedono sottrarsi uno dei propri beniamini.

In questo caso, si tratta di un personaggio maschile, interpretato da Peppe Zarbo, ovvero Franco Boschi, uno dei punti di riferimento della fiction.

Zarbo saluta tutti

Zarbo ha salutato serie tv e pubblico di Un posto al sole in un post Instagram in cui ricorda persino la sua primissima puntata della nota fiction: “il 21 Ottobre 1996 andava in onda la prima puntata di “Un posto al sole”. È stata un’avventura incredibile e irripetibile. Voglio ringraziare di cuore Rai, Freemantle e tutto il pubblico, così come le generazioni che sono cresciute insieme a noi. Aver fatto parte di questa famiglia è stato un vero privilegio e un’esperienza indimenticabile che porterò sempre nel mio viaggio”, ha scritto l’attore sulla propria pagina del social network, ringraziando e ricordando il meglio dell’esperienza.

“Guardando indietro, mi riempio di emozione per tutti i momenti condivisi e per tutto l’amore che ho ricevuto. Sono grato per l’affetto che mi avete dimostrato nel corso degli anni. Grazie di cuore a tutti!”: il personaggio di Peppe, Franco Boschi, si è trasferito ad Agrigento. Questo è stato l’escamotage per spiegare nella serie l’assenza del protagonista: non essendo un’uscita troppo drammatica è possibile che i personaggi possano tornare almeno saltuariamente.