Grande Fratello, violento scontro nella casa | Hanno tremato anche i muri

C’è sempre posto per i drammi all’interno della casa più famosa d’Italia: questa volta si arriva quasi alle mani, lotta al femminile.

C’è chi direbbe che se il “Grande Fratello” non esistesse, bisognerebbero inventarlo. Il reality di Canale 5 non è solamente un concentrato di vissuti e relazioni: sono in molti a guardarlo soprattutto per il dramma.

Le discussioni e gli insulti non sono certo una novità all’interno della casa, ma quest’anno più che mai rappresentano una “vergogna” che fa impazzire il web.

La nuova edizione del GF, attualmente in onda, era stata dichiarata come un’edizione ripulita dal trash e da episodi scandalosi, in linea con la pulizia dell’emittente degli scorsi mesi.

Inutile dire che il tempo non è stato gentile con Piersilvio Berlusconi o Alfonso Signorini, e la tensione tra le pareti della casa è così alta, ormai, che si è arrivati a minacciare di passare dalle parole ai fatti…

La prima edizione “priva di trash” tra rotture, accuse infamanti e uscite razziste

Negli ultimi giorni, infatti, all’interno della Casa del “Grande Fratello” l’aria si è fatta molto pesante. Tra le discussioni che hanno visto protagonista l’ex atleta olimpionico Alex Schwazer e quelle tra il bidello Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, che hanno terminato bruscamente la loro relazione a causa di alcuni commenti di lui sulla freddezza di lei, ora è il turno di Fiordaliso.

La cantante è al centro di una notevole polemica mediatica già da tempo, a causa di uno scivolone razzista che l’ha vista pronunciare la cosiddetta “N-word”, vietatissima e considerato uno dei termini razzisti peggiori da utilizzare. Anche per questa ragione, Fiordaliso si è ritrovata faccia a faccia contro una delle sue coinquiline: Grecia Colmenares.

Fiordaliso avvelenata da Grecia Colmenares, la casa divisa in gruppi

La cantante piacentina non avrebbe gradito troppo la presa di posizione della Colmenares. Le due, già ai ferri corti, hanno avuto modo di discutere anche nel prendere una posizione nei confronti di Beatrice Luzzi (decisamente il perno cardine di questa edizione). La Luzzi aveva accusato Fiordaliso e l’imprenditrice Rosy Chin di falsità nei confronti di un altro concorrente, Vittorio Menozzi.

Grecia Colmenares è stata quindi oggetto di insulti da parte di Fiordaliso e del suo “gruppetto”, composto da Rosy Chin e Jill Cooper. Le tre si sono lasciate andare a commenti decisamente maleducati, e persino violenti: Fiordaliso ha dichiarato di voler prendere Grecia a padellate, una prospettiva nemmeno troppo distante dalle sue possibilità. Chissà se questa frattura porterà ad un avvicinamento tra la Colmenares e Beatrice Luzzi, che potrebbero allearsi in una fazione contraria all’asse Fiordaliso-Rosy-Jill.