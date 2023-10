Alba Parietti, il giorno che ha cambiato tutto: “Una nuova vita che arriva” | Emozioni a non finire

Alba Parietti, l’annuncio della nota star del mondo dello spettacolo lascia tutti a bocca aperta: i fan si commuovono con lei.

Alba Parietti è tra le star più conosciute e amate della televisione italiana: la sua carriera e il suo percorso di vita sono noti a tutti e degni di apprezzamento.

Molti suoi fan, infatti, la apprezzano non solamente per la sua forma estetica, ma anche e soprattutto per la sua competenza e il suo talento.

Ha più volte dimostrato di avere una professionalità che supera la media italiana, grazie a una sensibilità che ha acquisito nel corso delle proprie vicende personali e non solo.

In questi giorni, la star ha dato un annuncio importante che coinvolge diverse persone soprattutto dal punto di vista emotivo.

La dichiarazione di Alba

La star ha deciso di condividere un post in un giorno per lei molto significativo che rappresenta l’anniversario della scomparsa di una persona per lei importantissima.

Parliamo di sua mamma: nello stesso contesto, la diva fa una riflessione molto profonda e contestualmente condivide una notizia bellissima con tutti.

Da tragedia ad amore

Le parole scritte da Alba trasudano emozione, nella descrizione al post Instagram lascia trasparire tutto il suo dolore, ma non solo. “Ti volevo eterna e finché avrò respiro sarai nel mio respiro”, inizia così la caption scritta dalla nota conduttrice televisiva, “Oggi è il giorno del mese in cui la mia vita è completamente cambiata prima in tragedia poi in amore. Oggi è’ venuto a mancare il marito di una mia cara amica , mentre un’altra mia sorella , incontrata nel mio cammino , si prepara ad accogliere una nuova vita che arriva”, racconta, predisponendo una visione più ampia delle cose e prendendo d’esempio i suoi affetti.

“Aveva ragione zio Aldo la vita è’ una meraviglia meravigliosa anche nei giorni più brutti e tristi riesce a farsi perdonare e riesce a farti trovare un senso anche ai dolori più grandi”, ha poi scritto Parietti, esplicitando quanto detto in precedenza nel post in cui pubblica una foto di se stessa e sua mamma Grazia, “13 anni senza te mamma”, scrive poi, prima di mettere il nome di sua mamma e la data di nascita e di morte. Ciò che è certo è che un dolore del genere non si ridimensiona, ma la vip ha saputo mettere tutto in prospettiva.