Caterina Balivo, la frode è gravissima: “Alla fine è toccato anche a me” | Non scappa nessuno

La nota conduttrice coinvolta in una truffa tremenda: a farne le spese sono sempre le persone più fragili.

La nota conduttrice ha conquistato tutto il pubblico nel corso degli anni, già solamente con uno dei primi programmi condotti da lei in Rai, ovvero detto fatto.

Apprezzata per la sua spontaneità e freschezza, Balivo è nota anche per il suo grandissimo stile: negli ultimi mesi ha organizzato una vendita dei suoi capi su Vinted, una vendita dei quali ricavi sono stati devoluto dalla star interamente in beneficienza.

Il pubblico la adora, e nell’ultimo mese si è affezionato anche al suo programma pomeridiano, che è andato a sostituire quello dello scorso anno, Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone: si tratta di La volta buona.

Negli ultimi giorni, però, una vicenda spiacevole ha travolto la vita di Caterina Balivo: tutto è stato svelato.

La conduttrice racconta tutto

Caterina Balivo ha parlato della truffa proprio nel corso del suo programma La volta buona, ammettendo di essere finita anche lei tra i volti utilizzati per un imbroglio online ultimamente abbastanza popolare.

I truffatori, infatti, utilizzano l’immagine di persone famose ritenute dal pubblico affidabili per organizzare vendite truffaldine ai danni delle persone che acquistano e si fidano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Caterina lancia l’allarme

La conduttrice ha svelato la truffa durante il programma, e non solo, ha anche pubblicato conseguentemente il video con il servizio che riguarda tutto l’imbroglio sul proprio profilo IG. “Come stavo dicendo a Greta e a Roberta Morise, altri ospiti poi arriveranno…Alla fine anche io sono finita tra i volti noti delle persone usate per far cascare le persone più fragili con queste truffe…”, ha detto Balivo.

“Se qualcuno vi manda dei messaggi con il nome mio, la mia faccia, dicendo di volere dei soldi, quella è una truffa…”: così la conduttrice ha raccomandato a tutti di non rispondere a richieste del genere da parte di qualcuno che si finge lei, ovviamente non chiederebbe mai dei soldi, tanto meno a dei fan. “Ne parleremo dopo con i diretti interessati…”, ha detto ancora Caterina, che ha mandato in onda un servizio proprio sui truffatori del web che sfruttano le immagini dei famosi e il buon cuore delle persone per i propri scopi.