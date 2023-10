“Kate si tira indietro”: famiglia reale nel caos | William non sa che inventarsi

La famiglia reale ormai è completamente nel caos e William sembra non sapere più cosa inventarsi. Infatti, Kate ha deciso di tirarsi indietro…

Nel mondo delle famiglie reali, i rapporti non sono mai troppo idilliaci se si guarda alla storia presente e passata. Infatti, le cose tendono a essere molto complesse, a causa dei rapporti gerarchici e di potere esistenti tra i vari membri. Questo è vero anche per quanto riguarda la Royal Family inglese.

Infatti, le cose per la corona inglese non stanno andando molto bene a causa della profonda tensione esistente dopo la pubblicazione del libro Spare che non ha fatto che allontanare ancora di più i due fratelli William e Harry. Per un attimo le cose sembravano andare meglio ma qualcosa poi si è rotto.

Inoltre, queste relazioni sembrano essere ancora di più sul punto di rompersi definitivamente dopo la scelta presa da Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge, infatti, sembra volersi tirare indietro.

Kate ha deciso di tirarsi indietro

Quando c’è stato il funerale del Principe Filippo nel lontano 2021, questo sembrava non solo essere il momento opportuno per raccogliersi e vivere il lutto, ma anche per provare ad appianare le tensioni familiari, dopo la famosa intervista a Oprah Winfrey rilasciata da Harry e Meghan. Inoltre, dietro le quinte c’era una figura che si occupava di svolgere da mediatrice nella difficile situazione che aveva inacerbato i rapporti tra il Principe William e il Principe Harry.

I due sembravano aver perso la sintonia che li univa e qualcuno lavorava per provare a riunirli. La figura chiave era la Duchessa di Cambridge, ovvero l’amata Kate Middleton. Il Daily Mail ha deciso di fare il punto della situazione dei loro rapporti familiare e della risoluzione presa da Kate. Dunque per un po’ di tempo, le discussioni e le difficoltà di comunicazione, Kate Middleton ha cercato di essere una figura di pace e diplomazia.

Le rivelazioni fatte di recente

La sua capacità di mediare tra il marito, il Principe William, e il cognato, il Principe Harry, è emersa come un aspetto fondamentale del suo ruolo all’interno della famiglia reale britannica. Eppure, la sua saggezza, il suo carisma e la sua dedizione alla famiglia tuttavia non sono riuscite a produrre nessun effetto e adesso sembra aver deciso di abdicare definitivamente a questo ruolo.

A rivelarlo è stata la commentatrice reale Jennie Bond che nel corso di un’intervista a Fabulous ha deciso di rivelare: “Catherine ha svolto il ruolo di pacificatrice in passato e ha riunito William e Harry, e credo che questo derivi dalla sua stessa famiglia e dai loro valori. Ma penso che sia arrivata a un punto in cui ha dovuto tirarsi indietro. Le cose sono andate troppo oltre, Kate si sente ferita e offesa”.