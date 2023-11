Loredana Lecciso come non l’avete mai vista | La compagna di Albano in panni inediti

Una versione mai vista di Loredana Lecciso: la star della televisione e compagna di Al Bano si mostra come mai in precedenza.

Oltre che per la sua sfavillante carriera in ambito televisivo, la diva Loredana Lecciso è diventata famosa anche per le numerose chiacchiere su lei e il suo uomo, Al Bano Carrisi.

Infatti, quando la coppia più amata di sempre giunse alla rottura, quella tra Al Bano e Romina Power, il noto cantante scelse proprio lei come donna da avere accanto.

Molti rimasero delusi per la fine della storia tra i due cantanti, che avevano raggiunto insieme un picco di successo e celebrità mai visti prima, o raramente verificatesi nella storia della musica italiana.

Lecciso, però, in questi giorni ha stupito tutti con la pubblicazione di alcuni video che la vedono in atteggiamenti e panni diversi dal solito.

Una nuova Loredana

La pagina ledonne_della_tv ha ripubblicato un video la cui protagonista è proprio Loredana Lecciso, che era stata ripresa in delle vesti inusuali.

Nel specifico, la vediamo servire dietro un banco: una posizione e attività di certo non banali per una star della televisione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Donne della TV (@ledonne_della.tv)

Una panettiera stellare

“Loredana Lecciso versione panettiera, ti piace?”: questa la frase scritta dalla pagina in relazione al video di Loredana Lecciso. La diva è dietro un banco del pane, con un bellissimo grembiule e un’energia che farebbe invidia a chiunque. Chissà chi avrà comprato qualche rosetta o filone quel giorno, trovandosi davanti niente di meno che una persona famosa della televisione!

Nei commenti i suoi fan impazziscono: “Grandeeeeee Loryyyyyy sicuramente fuori ci sarà la fila….tutti che vorranno acquistare il pane dalla bella Loredanaaaaa”, scrive un utente, “La tua presenza fa’ splendere questo panificio”, scrive un’altra sua fan. Non mancano le critiche da parte di qualche hater o follower scontento: “Che personaggio…inesistente!!..ma fare solamente la moglie di Al Bano ..no????”. Certamente Lecciso è una donna competente e risolta, che ama la sua vita così com’è, e di certo non si lascia minimamente toccare dalle parole di qualche persona frustrata dietro uno schermo. Una donna non è mai solo “la moglie di” qualcuno, anche se questo qualcuno è famoso a livello internazionale come Al Bano.