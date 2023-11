Simona Ventura mette in riga il marito: ‘Stasera in bianco’ | Paga caro il brutto errore

Marito di Simona Ventura rimesso in riga. Infatti, l’uomo ha dovuto pagare caro il grave errore commesso. Ecco cos’è successo…

Simona Ventura è molto conosciuta per la sua bellissima carriera in Rai e Mediaset come conduttrice televisiva e non solo per questo.

Infatti, le persone da sempre si sono interessate molto alle sue vicende sentimentali. La conduttrice non è mai stata molto fortunata con i partner.

Una delle relazioni finite più sotto il mirino del gossip è stata sicuramente quella con il calciatore Stefano Bettarini con il quale ha anche avuto dei figli.

I tradimenti all’interno della coppia sono stati numerosi e nel corso di un’edizione del Grande Fratello, l’ex calciatore ebbe anche il cattivo gusto di enumerarli a un altro concorrente.

Simona Ventura rimette in riga il suo compagno

Una delle rubriche più divertenti di Striscia la notizia è quella di vip alla guida. Infatti, il telegiornale utilizza quello spazio per sensibilizzare le persone a non usare il cellulare mentre si trovo alla guida di un’autovettura per evitare le terribili conseguenze per la propria incolumità e per quella degli altri.

Dunque in questo spazio televisivo vanno a rimproverare i personaggi famosi che pubblicano video sui social network mentre si trovano alla guida e come penitenza devono cantare al karaoke una canzone scritta da loro. A essere beccato questa volta è stato il compagno di Simona Ventura, ovvero Giovanni Terzi che ha pubblicato una storia mentre la sua compagna dormiva in un viaggio in macchina. A quel punto, nel corso della canzone, l’uomo ha dovuto cantare “Stasera in bianco” e il giornalista ha sottolineato che questa è la vera penitenza per aver preso il telefono mentre era alla guida.

Striscia la notizia e la guida consapevole

Com’è ben noto, fare uso del cellulare al volante è una delle principali cause di incidenti stradali poiché è più facile distrarsi quando si è concentrati sullo scrivere messaggi, leggere notifiche o semplicemente parlare a telefono. Quando si è alla macchina è importantissimo avere la prontezza di reagire in situazioni di emergenza, altrimenti i rischi sono molto alti.

In Italia inoltre l’uso di dispositivi elettronici mentre si è alla guida è anche severamente vietato dalla legge proprio perché rischioso. Le sanzioni possono essere anche molto pesanti. Infatti, oltre a multe alte e al ritiro della patente si rischia anche una pena detentiva. Dunque non è affatto una cosa che va presa sottogamba né dal punto di vista dei rischi, né da quello penale. La rubrica di Striscia la notizia serve proprio a sensibilizzare persona e personaggi del mondo dello spettacolo a un maggior rispetto della legge proprio per evitare di mettere a rischio sé stessi e gli altri.