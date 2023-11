Riconoscete questo giovane ricciolino in foto? Oggi la sua voce è un orgoglio per la musica italiana

Un ragazzo con dei bellissimi ricci dorati e un sorriso brillante, lo riconoscete? Oggi è davvero famosissimo.

Un sorriso dolcissimo e lo sguardo sognante: molto della sua espressione è rimasto ancora oggi nell’uomo adulto che è diventato.

Alcuni suoi tratti somatici e la profondità dello sguardo corrispondono alla sua poetica e al modo in cui ha condotto la sua vita.

Ritratto nella sua prima esperienza televisiva, il ragazzo ha un talento strepitoso grazie al quale è diventato noto al grande pubblico.

Sono passati diversi anni da quando è stata scattata questa fotografia, nel corso di una sua intervista che precede la sua esibizione, tra le più celebri. Lo avete riconosciuto?

Era il 1987: la sua prima esibizione in tv

“La sua prima esperienza televisiva risale alla sua partecipazione al Festival della canzone siciliana a 16 anni”: non lo avete ancora riconosciuto?

Si tratta proprio di lui, Mario Biondi, il famoso cantautore, immortalato durante il video del suo debutto televisivo. Certo, oggi i ricci biondi non li ha più, ma c’è qualcosa nel suo volto e nel modo di fare di davvero personale e inconfondibile. Il suo timbro vocale è davvero raro, soprattutto in Italia, visto che si avvicina maggiormente alle tendenze soul jazz nate oltreoceano. Apprezzato da una grande parte di pubblico, alcuni hanno dimenticato com’era a 16 anni.

Mario Biondi, un talento della musica italiana

“Dal 1988 comincia a fare da spalla a “big” dell’epoca, come Ray Charles. Appassionato di soul, si forma ascoltando i dischi di Lou Rawls, Al Jarreau e Isaac Hayes e altri”, ha descritto così la carriera di Biondi, agli esordi, il profilo Instagram prima_volta_di, “mentre importante per la sua crescita artistica, ha dichiarato, fu l’amicizia con il concittadino Gianni Bella”, anche lui un talento musicale, compositore e cantautore italiano.

“Nel 2004 esce This Is What You Are“, si ricorda ancora nella descrizione al post, “[…]Il DJ inglese Norman Jay lo inserisce a sorpresa nella scaletta del suo programma alla BBC1 e riceve un riconoscimento del Consolato britannico

alla cerimonia di premiazione dell’associazione UK-Italy Business”: non un riconoscimento da poco. Mario Biondi è davvero una delle eccellenze della musica italiana.