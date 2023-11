Francesca Cipriani, la fuga dal nucleo familiare: “Si sfogano su di me” | Confessione agghiacciante

D0po anni giunge la confessione terribile di Francesca Cipriani in merito ad alcuni avvenimenti che l’hanno segnata: ricorda tutto.

La carriera di Francesca Cipriani si è delineata sicuramente intorno al suo aspetto e alla sua personalità: la sua risata incontenibile e contagiosa ha senza dubbio parte del merito.

Cipriani debuttò in televisione di fronte al grande pubblico proprio con la sesta edizione del Grande Fratello, il reality di canale 5 al quale partecipò nel 2006.

Dopo una serie di ruoli, principalmente come inviata di alcuni programmi televisivi, portati a termine con grande competenza, vinse una delle edizioni del reality show La Pupa e il Secchione, programma a cui tornerà in veste di conduttrice anni dopo, nel 2020.

Cipriani partecipò nuovamente al Grande Fratello nella sua edizione Vip nel 2021. Cipriani ha svelato il suo lato più fragile, confessano dei dettagli molto personali che tutt’ora la fanno soffrire.

Francesca Cipriani: la confessione

Nello specifico, Cipriani partecipò alla sesta edizione del GF Vip nel 2021: in quell’occasione vi fu un momento dedicato a lei, e soprattutto al suo passato, che le ha lasciato moltissime ferite ancora aperte.

Francesca Cipriani parlò di bullismo, un fenomeno molto diffuso soprattutto nell’ambiente scolastico e in età giovanile – ma non solo – di cui oggi non solo non si sono ancora comprese le dinamiche precise, ma le istituzioni faticano a trovare una vera e propria soluzione, essendo il bullismo un atto di violenza o micro violenza che si consuma ogni volta in modo diverso, seppur mantenendo alcune caratteristiche.

Cipriani: “si sfogavano su di me”

“I miei genitori hanno divorziato quando avevo sette anni”, racconta Francesca Cipriani, “l’infanzia non è stata facile, quando c’erano dei problemi cercavo di dormire per cercare nei sogni qualcosa di meglio. Dormendo sognavo qualcosa di bello, ma la realtà è ben diversa quando mi svegliavo era tutto diverso”, ricorda.

“Quando ero piccola cercavo di fuggire dal nucleo familiare, dalla scuola, dai compagni, mi prendevano in giro“, descrive così il bullismo, Cipriani, dimostrando che, nonostante gli anni passano, alcune ferite, spesso causate da sole parole, non si rimarginano. “Si sfogavano su di me, era la fase adolescenziale, ho avuto alcuni problemi ormonali, ero un po’ cicciottella“, racconta ancora Cipriani, ricordando la spietatezza di ragazzi e ragazze che, in età adolescenziale, spesso trovano qualcuno che possa essere un nemico comune per fare gruppo. Fortunatamente, oggi Francesca è una donna molto apprezzata, consapevole e competente nel suo lavoro, che continuerà svolgere con la passione che la caratterizza.