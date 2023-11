Edoardo Leo, sapete di che si occupava prima di sfondare nel cinema? Nessuno può indovinare

Nessuno può indovinare che cosa faceva il bravissimo attore Edoardo Leo prima di sfondare nel cinema. Ecco di cosa si occupava…

Fare l’attore non è di certo facile anche perché comporta moltissimi sacrifici per un mestiere con il quale non sai se riuscirai a campare davvero.

Infatti, spesso la maggior parte delle persone porta avanti questa passione facendo anche altri lavori per potersi mantenere e poter sopravvivere.

È davvero molto difficile e comporta tantissimo stresso, oltre a poter avere un impatto anche a livello psicologico. Inoltre, anche la pressione è talmente alta da aumentare il carico di stress.

Non è facile avere costantemente a che fare con provini per i quali devi studiare e prepararti senza sapere se sarai preso o meno. Anche affrontare il rifiuto non è proprio facilissimo.

Edoardo Leo: ecco di cosa si occupava prima di sfondare nel cinema

Anche Edoardo Leo ha per moltissimo tempo dovuto affrontare quella trafila emotivamente molto pesante come tutti i suoi colleghi hanno fatto prima e dopo di lui e come purtroppo ancora molti dovranno fare. Infatti, questo lavoro è molto precario e spesso mal pagato. Non basta studiare ed essere bravi per riuscire, questo è un dato di fatto.

Per questo motivo l’attore ha confessato nel corso di una recente intervista a Storie Italiane con Eleonora Daniele di abbandonare per sempre le sue velleità artistiche e dedicarsi altro. Fortunatamente ha deciso di non farlo e continuare a insistere in questo settore ma non è stato affatto facile. Di fatti, proprio nel corso della sua chiacchierata con la padrona di casa, Edoardo Leo ha raccontato: “Anche io ho pensato di smettere, 20 anni fa, perché le cose non andavano, non funzionavano, ci sono state enormi delusioni lavorative”. La pressione psicologica è molto grande.

I lavori fatti da Edoardo Leo

Fortunatamente Edoardo Leo non si è lasciato scoraggiare dai no che sono arrivati nel corso della sua carriera, nonostante non deve essere stato affatto facile. Inoltre, non ha sofferto di depressione, tuttavia ha dovuto fare molti altri lavori prima di sfondare nel cinema italiano.

Ecco di cosa si occupava l’attore prima di diventare famoso. Durante l’intervista ha dichiarato: “Depressione? No quello no, perché ho fatto altri lavori per tirare a campare, vendere i fiori al cimitero, il pony express, mi sono dato da fare perché volevo essere autosufficiente quindi ciò che capitava facevo”. Una miriade di altri lavori grazie al quale è riuscito a sopravvivere e anche avere un appoggio quando le cose non andavano proprio benissimo.