Tra le braccia della nonna da bambina, oggi è una presentatrice affermata | Chi la riconosce?

Avete riconosciuto la bambina che nella foto si trova tra le braccia della sua amata nonna? Oggi è una presentatrice davvero molto affermata…

Sulla sua pagina Instagram, una nota conduttrice molto affermata ha deciso di pubblicare un post che ha commosso veramente anche le pietre. Questo ha suscitato un numero di commenti e dimostrazioni di affetto molto ampio.

Infatti, la donna ha condiviso con i follower una foto che la ritrae bambina mentre si trova abbracciata alla sua amatissima nonna.

La foto inoltre è anche accompagnata da una tenera dedica per la donna scomparsa ormai da tempo che era molto amata dalla conduttrice.

La piccola sembra completamente a suo agio con la nonna, facendo trapelare attraverso l’obiettivo della fotocamera una connessione speciale tra generazioni. La foto è una testimonianza di un amore immenso e indistruttibile che riesce a superare anche spazio e tempo. Avete riconosciuto chi è la bambina nella foto?

Ecco chi è la bambina nella foto

La bambina nelle foto insieme all’amata nonna è nientemeno che la famosa conduttrice televisiva Bianca Guaccero. Sulla sua pagina Instagram, la conduttrice ha voluto ricordare in questo modo la sua mamma bis. Le due erano molto legate e portavano anche lo stesso nome. Per questo motivo la presentatrice si immagina nei momenti di difficoltà che la nonna le tenga la mano e sia al suo fianco. Quando una persona scompare è sempre un grande dolore che non passa facilmente.

Nella didascalia scritta dalla talentuosa attrice vengono rievocati diversi pezzi di nonna bianca che non possono non emozionare chi la legge. La condivisione di un momento così personale e intimo con il pubblico fa vedere un lato ancora più umano ed empatico della di Bianca Guaccero, oltre che testimoniare la sua genuinità. Infatti, oltre la popolarità e l’ambizione, c’è una persona con sentimenti profondi che non ha paura di mostrare. Questo post è un bellissimo messaggio d’amore.

La dedica alla nonna Bianca

Nella didascalia del posto, Bianca Guaccero scrive: “Qui sono in braccio a mia nonna Bianca. Eravamo solite sederci sul marciapiede a guardare il mare difronte a noi… mi piace pensare che nei momenti importanti, così come quelli in cui ho bisogno di una mano, lei sia sempre qui, al mio fianco. Mi piace immaginare che io ancora possa sedermi sul suo grembo, sentire il profumo della sua crema e sentirmi al sicuro. Perché tu ci amavi tanto, ed io l’ho sempre sentito, e lo sento ancora. Nonna manchi”.

In questo modo rivela il legame speciale e profondo che aveva con nonna Bianca e che le trasmetteva un senso di sicurezza che ancora prova a rievocare nei momenti di difficoltà. Inoltre, la rievocazione dei ricordi da bambina innesca anche in chi legge la capture delle immagini di serenità familiare e di infanzia che non anno pari.