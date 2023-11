Harry e Meghan, cambia tutto finalmente. Il grande ritorno

La coppia molto discussa ancora una volta fa parlare di sé: non è stata ancora confermata la partecipazione all’incoronazione, ma c’è uno spiraglio.

Siamo a Londra – i preparativi che daranno vita all‘incoronazione del 6 maggio sono in corso, ma l’invito del Re Carlo inviato a Harry e Megan, non ha ancora ricevuto una risposta.

Finalmente, dopo settimane di incertezza, sembra esserci uno spiraglio di luce, la coppia infatti, ha risposto all’invito. Tuttavia, il portavoce dei duchi di Sussex ha precisato che la notizia non verrà comunicata immediatamente, la ragione è ancora sconosciuta.

Quello che sappiamo per certo, è che il Re Carlo ha fatto indubbiamente un gesto molto significativo. Nella famiglia, c’è stato modo di sferrare una bandiera bianca in segno di riappacificazione. Non a caso, dopo la morte di Elisabetta, Re Carlo ha ammesso di nutrire molto affetto nei confronti del figlio e della nuora. Il Re, qualunque cosa sia accaduta ha dichiarato di volere tutto il bene per la coppia.

D’altronde, oltre a ricoprire il ruolo di Re, Carlo è anche padre e per anni ha dovuto capire gli atti di ribellione del figlio, cercando di adattarli al ruolo importante che esso ricopriva. Dopo l’uscita del libro “Il minore” e dell’auto biografia di Harry “Spare”, il ragazzo ha fatto parlare molto di sé, anche per mezzo del documentario presente su Netflix. Ad oggi, abbiamo nuove rivelazioni.

Sarà pace tra Harry e il padre Re Carlo? Tra rancori e parole non dette

Il libro che è stato lanciato da Harry è tuttora in cima alle classifiche. Le vendite hanno infatti raggiunto 3,2 milioni di copie vendute a livello globale. Per Harry questa, non è stata solamente un successo editoriale, ma anche una liberazione personale. Il giovane ha ammesso ad un’intervista come la pubblicazione di questo libro l’abbia fatto sentire libero. «È come se fosse stato rimosso il peso che avevo sulle spalle».

Questo è sicuramente il primo passo per liberarsi da un peso insostenibile per Harry. Il ragazzo che si è sempre sentito diverso dalla sua famiglia, definendosi come sua madre Diana, uno spirito libero che non riesce a sostenere le imposizioni. L’obbiettivo è anche quello di aiutare ed ispirare chi come lui, vive situazioni analoghe.

Queste dichiarazioni d’altro canto, sono un coltello alle spalle per la famiglia, ma d’altronde, Carlo, William, Kate e Camilla, non hanno più strumenti per tenere sotto controllo il giovane, in quanto si è escluso totalmente dalla famiglia. Un’eventuale partecipazione all’incoronazione sarebbe sicuramente una decisione molto importante, per quanto delicata. Tuttavia, l’invito del Re la dice lunga sull’amore per il figlio, forse non compreso, ma non per questo non amato.