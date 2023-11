Elisabetta Canalis, all’improvviso il tragico addio | Una perdita gravissima

Una perdita improvvisa e difficile da sopportare per Elisabetta Canalis: l’annuncio social della ex velina di Striscia la notizia.

Considerata una delle storiche veline di Striscia la notizia, Elisabetta Canalis si è un po’ allontanata dal mondo dello spettacolo nostrano dopo il trasferimento in America.

Oggi dall’altra parte del mondo per seguire Brian Perri, colui che è recentemente diventato il suo ex marito, la Canalis continua ad essere una delle donne più amate dal pubblico italiano.

Molto attiva sui social dove racconta la sua quotidianità tra sport, figlia e vita privata, Elisabetta Canalis ha voluto condividere con i fan il dolore per la tragica scomparsa.

Elisabetta Canalis, che dolore!

Qualche giorno fa, via Instagram, Elisabetta Canalis ha condiviso alcuni scatti che ritraggono lei o la figlia Skyler Eva in compagnia della cagnolina Mia. È stata proprio la tenera amica a quattro zampe della ex velina di Striscia la notizia a esalare l’ultimo respiro e la showgirl l’ha voluta salutare anche via social. “Ciao Mia , piccola grande guerriera. Grazie per averci dato tutto il tuo amore”, ha scritto lei a corredo di foto e video che raccontano quanto la cagnolina sia stata importante nella vita della showgirl.

A lei sono giunti tantissimi messaggi di affetto e vicinanza da parte di personaggi noti del mondo dello spettacolo, ma anche da parte dei follower che ben comprendono il dolore della Canalis in questo momento. “Grazie per tutti i messaggi che mi avete scritto per Mia, mi sono emozionata – ha poi scritto Elisabetta in una Instagram story ringraziando tutti coloro che le sono stati vicini – .Avete un cuore grande”.

Elisabetta Canalis, nuova vita in America

All’indomani della morte di Mia, Elisabetta Canalis ha deciso di tornare alla vita normale dedicandosi alla sua ultima passione, quella per la kickboxing. La ex velina di Striscia la notizia si allena in maniera costante e, secondo indiscrezioni, sarebbe stata anche questa sua nuova passione una delle cause della fine del matrimonio con il chirurgo americano Brian Perri.

Lo scorso marzo è arrivata l’ufficialità sulla fine dell’amore tra i due con la Canalis che aveva avviato le pratiche per il divorzio, pur decidendo di rimanere a vivere tra Los Angeles e l’Italia per permettere alla figlia Skyler Eva di avere un rapporto continuo con il padre. Alcuni media che si occupano di gossip, inoltre, hanno raccontato che alla base della rottura tra Elisabetta e Brian ci sarebbero state anche delle differenze caratteriali inconciliabili.