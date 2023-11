Belen incinta, tra conferme e smentite arriva l’annuncio | Ha confessato lui in persona

Voci sul web, lei non commenta: a chiarire la situazione ci pensa lui. Finalmente prende parola per difendere la sua privacy…

Belen Rodriguez, la celebre showgirl argentina, ha sempre attirato l’attenzione dei media grazie ai suoi affascinanti tira e molla amorosi, che hanno costantemente dominato le cronache di gossip.

Le sue relazioni tumultuose e i cambiamenti di partner hanno fatto sempre parlare di sé, mantenendo il pubblico con il fiato sospeso.

Ma in questo intricato mondo fatto di prendere o lasciare, Belen è nuovamente al centro delle speculazioni, e non solo per il rapporto con il suo attuale compagno.

Di recente, infatti, sono iniziate a circolare voci sul possibile arrivo di un terzo figlio nella vita della showgirl, sollevando domande e interrogativi sul futuro di Belen e sulla stabilità della sua vita personale. Ad assisterla in questo difficile momento, un personaggio insospettabile…

Le voci sulla gravidanza corrono veloci, ma poi…

Nelle ultime ore sono aumentati esponenzialmente voci e pettegolezzi riguardanti una possibile gravidanza di Belen Rodriguez da parte del suo nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni. Secondo le indiscrezioni, sembra che la Rodriguez sia in attesa del suo terzo figlio, dopo aver già avuto Santiago (con il compagno Stefano De Martino) e Luna Marì (avuta con Antonino Spinalbese).

Al momento, la celebre showgirl argentina non ha rilasciato alcun commento ufficiale in merito a queste voci. Tuttavia, e con sorpresa di molti, ad occuparsi della questione è intervenuto il magazine online Dillinger, di proprietà di Fabrizio Corona, che ha deciso di mettere in discussione queste speculazioni. Non senza esplicitare il proprio interesse sull’argomento, data la natura del rapporto tra i due, ex amanti…

Le dichiarazioni arrivano da Dillinger o dallo stesso Corona?

Il tono dell’articolo è decisamente personale: “Belen incinta di Elio? Troppo facile lanciare una notizia o finti scoop basandosi sui trascorsi storici della Rodriguez. Sicuramente per chi la conosce, come noi, è un momento molto particolare. Dopo l’ultima separazione da Stefano De Martino e i vari problemi di salute personale (che non vogliamo commentare), sono arrivate anche le batoste lavorative“; quest’ultimo commento fa riferimento all’abbandono della showgirl da “Tu Si Que Vales” e “Le Iene”.

L’articolo prosegue lasciando intuire che Belen sia sparita dalla circolazione per “disintossicarsi dai mali della vita”; un verbo che non passa di certo inosservato. Nonostante tutto, tra Dillinger e Elio Lorenzoni non sembra esserci astio, dato che il compagno di Belen viene descritto come una brava persona non in cerca di fama; ricordiamo che a un altro ex di Belen, Spinalbese, il magazine aveva riservato un trattamento ben diverso.