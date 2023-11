“Letteralmente rovinato la vita”: Grande Fratello, scene di violenza inaudita | Botte davanti a tutti

“Mi ha fatto passare per una stalker pazza”: accuse da brividi, il nuovo scandalo del GF riguarda una concorrente giovanissima.

La bomba di questa settimana a tema “Grande Fratello” è stata sganciata: una rivelazione da incubo mette in cattiva luce un’attuale concorrente.

Non è certo la prima volta che la partecipazione al reality, da molti vista come un trampolino di lancio, si ritorce contro uno dei coinquilini.

Assieme alla fama e al successo si rischia anche di esporsi ad “altarini” da parte di persone che conoscono l’inquilino al di fuori della casa.

È il caso di una concorrente che ora si trova a fare i conti con accuse molto gravi da parte della sua ex fidanzata…

Una dichiarazione inaspettata da parte di chi la conosce bene

Nicole Conte, ex compagna della fotografa Letizia Petris, concorrente attuale del “Grande Fratello” che all’interno della casa ha iniziato una relazione con il macellaio Paolo Masella, ha recentemente condiviso i suoi pensieri che aveva tenuto nascosti fino a questo momento. Nicole ha utilizzato Instagram per esprimere ciò che sentiva, in risposta ad alcune parole pronunciate in precedenza da Letizia.

Di recente la Petris ha infatti dichiarato di aver terminato la relazione con Nicole a causa di suo padre: “Mio padre non riusciva ad accettare, io mi sentivo in colpa nei suoi confronti. Mi sento in colpa ancora oggi perché è morto mentre ero con Nicole, non mi ha mai visto con un uomo. Mia madre ha imparato ad amare quella ragazza, mio padre non l’ha mai accettata”. Pare quindi che Letizia non sia mai arrivata a fare coming out col padre, ormai deceduto. Ma Nicole non ha accettato di essere accusata, e ha detto la sua.

La dichiarazione di Nicole Conte: una vita distrutta

Stando alla dichiarazione di Nicole, la relazione con Letizia l’ha costretta ad affrontare un percorso di psicoterapia. La ragazza ha rivelato che la relazione non è terminata a causa del senso di colpa di Letizia nei confronti del padre, che effettivamente non ha mai accettato la loro relazione, ma a causa dei continui tradimenti di Letizia, avvenuti ripetutamente nei tre anni della loro relazione. Nicole accusa inoltre Letizia di averle rimarcato più volte che era il fatto che fosse una donna a farla sentire come se nella loro relazione mancasse qualcosa.

Pare che Letizia l’abbia allontanata dalle sue amicizie, additandola come una stalker e sottoponendola a ripetuti episodi di lovebombing, cioè la pratica di far sentire una persona amata e adorata senza però correggere i propri comportamenti tossici, che nel caso di Nicole e Letizia comprendevano anche un litigio avvenuto sul posto di lavoro di Nicole dove la fotografa è arrivata a metterle le mani addosso.”Tutto questo per dire che dare la colpa a suo babbo che non c’è più per una relazione che ha usato e riusato come le andava a lei di fare mi sembra abbastanza squallido“, conclude Nicole, convinta che l’atteggiamento che Letizia le ha riservato in passato si ripeterà anche con Paolo Masella.