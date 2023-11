‘Spegnete le telecamere’: panico negli studi Mediaset | Non c’erano alternative

Tra insulti e parolacce si arriva quasi alle mani: ennesimo teatrino in Mediaset, regia costretta ad evitare riprese sull’accesa discussione.

In un contesto mediatico dominato dalla ricerca dell’intrattenimento, Mediaset ha consolidato la propria presenza ormai da moltissimi anni con proposte intrattenitive, sì, ma molto spesso sopra le righe.

La sottile linea tra intrattenimento e trash, nel caso di alcuni programmi, è stata valicata più e più volte.

È il caso anche per quanto accaduto di recente nello studio di un programma che da più di vent’anni ormai è parte del palinsesto dell’emittente, e in particolare di Canale 5.

Urla, insulti e parolacce sono diventati protagonisti di una scenata che ha costretto la regia ad allontanare le telecamere dei soggetti coinvolti per evitare di superare ancora una volta questo labile confine…

Un bacio ha scatenato tensione e discussioni

L’episodio odierno del dating show “Uomini e Donne” ha avuto un avvio incandescente, quando Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio il cavaliere del trono over Maurizio Laudicino. Tuttavia, prima di concedergli la parola, la conduttrice ha proiettato un video del momento in cui, nella puntata precedente, Maurizio ha baciato Barbara De Santi. Terminato il filmato, la presentatrice ha invitato anche Elena Di Brino nello studio, la quale ha manifestato apertamente la sua furia per l’accaduto.

Elena è stata immediatamente presa di mira da Tina Cipollari, la quale ha criticato il fatto che la dama abbia rifiutato di salutare il cavaliere, scatenando così un acceso faccia a faccia. La tensione è salita quando Elena ha fatto un gesto a Tina per invitarla a starsene al suo posto, ma la Cipollari, tutt’altro che disposta ad accettare, è esplosa in una serie di lamentele, e sono volate parole pesanti. Che però Elena non ha accettato in silenzio.

Più che Cipollari, è come il prezzemolo: ovunque

Nonostante la richiesta di Elena di poter esprimere il suo punto di vista sull’accaduto, Tina ha continuato a zittirla con maleducazione. A quel punto la dama ha chiesto con fermezza a Tina di tacere, innescando così il caos nello studio. La situazione ha raggiunto l’apice quando Tina Cipollari si è alzata dalla sua sedia per affrontare Elena faccia a faccia. La dama, tuttavia, non si è intimidita e le ha urlato di sedersi. La scena è stata censurata dalla regia, che ha focalizzato l’attenzione sul Maurizio, osservando lo scontro da lontano.

La situazione sembrava essersi tranquillizzata, e Elena si è seduta di fronte a Maurizio, ma Tina ha continuato ad istigare la discussione definendo quanto accaduto “una cafonata” e accusando Elena di aver architettato tutta la scenata. Non sappiamo se Tina avesse ragione, ma sappiamo che la sua affermazione ha punto Elena sul vivo, portandola ad inveire in faccia a Tina e arrivando a dirle “Hai rotto il c***o”; per placare ulteriormente gli animi ed evitare ulteriori censure, o addirittura una rissa, è dovuto intervenire Gianni Sperti.