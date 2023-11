Leonardo Pieraccioni, avete mai visto la casa del noto regista? Una perla di rara bellezza

Un’abitazione semplice ma piena di storia e d’amore: ecco la casa di Leonardo Pieraccioni, un gioiellino nei pressi di Firenze.

Leonardo Pieraccioni, noto attore e regista italiano, ha conquistato il cuore del pubblico con la sua innata capacità di far ridere e commuovere.

Celebre per film iconici come “Il Ciclone” e “Fuochi d’artificio”, Pieraccioni ha stabilito una connessione affettiva con gli spettatori attraverso il suo talento eclettico e il suo umorismo irresistibile.

Tuttavia, mentre ammiriamo il suo lavoro sul grande schermo, quanti di noi conosciamo davvero il suo rifugio privato?

Se siete curiosi di scoprire come l’iconico creatore di commedie vive nel suo quotidiano, vi invitiamo a proseguire nella lettura per un affascinante viaggio tra i segreti della sua dimora e le scelte che caratterizzano la sua vita privata.

Dove abita l’attore toscano più amato d’Italia?

Partiamo dal principio: dove abita Leonardo Pieraccioni? In molti ipotizzano che casa sua si trovi nella sua amata Firenze, ma non è così: Pieraccioni risiede a Bagno A Ripoli, un comune vicino al capoluogo toscano, ma distaccato dalla città. Ovviamente Leonardo condivide la casa con la figlia Martina, nata nel 2010 dalla relazione con l’ex moglie Laura Torrisi, ma non l’attuale compagna Teresa Magni: i due, pur stando assieme da quattro anni, non vivono sotto lo stesso tetto.

Dalle frequenti immagini condivise sul suo profilo Instagram, emerge chiaramente che Leonardo Pieraccioni abita in una spaziosa residenza cittadina, un appartamento ampio e prevalentemente arredato con tonalità di bianco. La zona living è completata da una vasta libreria e da un pianoforte, uno strumento che Pieraccioni suona con maestria. Anche la cucina, mostrata in alcune foto, rispecchia il total white con un tavolo in vetro adibito alle cene.

Martina, la vera regina della casa: il piacevole caos nella vita di Leonardo

Il salotto, notevolmente spazioso, ospita un generoso divano rosso di fronte a un imponente schermo TV fissato al muro, luogo che Martina sembra prediligere per immergersi nei suoi passatempi, come giocare con la sua Nintendo Switch al gioco Fortnite o guardare i film dei supereroi Marvel. Pieraccioni ha ammesso che, quando la figlia è a casa, il sottofondo della casa è praticamente costante. Martina ha ovviamente una camera tutta per sé, sui toni del rosa e spesso disordinata (ma la perdoniamo: ha pur sempre tredici anni).

La camera da letto di Leonardo invece appare più raramente, ma in uno scatto si intravede una spaziosa finestra doppia e un letto basso con una spalliera imbottita, mantenendo la coerenza con l’arredamento dai toni chiari e luminosi del bianco. A contrastare il bianco dell’ambiente sono un tappeto rosso in salotto e un mobilio dai toni scuri; l’appartamento è provvisto anche di un terrazzo.