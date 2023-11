Floriana Secondi, il lieto annuncio giunge a sorpresa | Viene al mondo una nuova creatura

Floriana Secondi fa un annuncio ai suoi follower che lascia tutti felicemente sorpresi. È infatti in arrivo una nuova creatura. Scopriamo di cosa si tratta…

Floriana Secondi è un personaggio molto noto nel mondo dello spettacolo televisivo perché ha gravitato in diversi reality dopo essere emersa vincendo una delle prime edizioni del Grande Fratello.

In una recente intervista a Belve, l’ex gieffina ha raccontato del forte amore che prova per suoi figli e di quanto spesso non si senta all’altezza come madre.

Tuttavia, la showgirl non è solo conosciuta per la sua presenza nelle varie reti come personaggio televisivo, ma anche per il suo lavoro nel mondo della ristorazione.

Da anni infatti si è dedicata con grandissima dedizione a diverse attività imprenditoriali come vari locali della capitale e la gestione di un lido insieme al compagno.

La confessione di Floriana Secondi

In modo molto tenero, Floriana Secondi ha confessato a Francesca Fagnani: “Ce l’ho sempre con me come mamma. Lui meritava una mamma migliore. Lui è un bambino intellettuale, avrebbe avuto bisogno di un’altra mamma.

Non ho i mezzi per aiutarlo. Fa discorsi troppo grandi, avrebbe bisogno di una donna più colta, che sta più tempo con lui. Mi sento inadeguata a lui. Se io avessi potuto decidere gli avrei dato un’altra mamma, più di classe, più gentile”.

La nuova creatura di Floriana Secondi

Di recente, Floriana Secondi ha dato a tutti quanti una notizia molto interessante. Infatti, sembra essere in arrivo una nuova creatura, ovvero un secondo locale che dovrebbe essere aperto di qui a poco. In una serie di storie e reel pubblicati su Instagram, l’ex vincitrice del Grande Fratello ha annunciata di essere pronta a tornare e si è ritratta mentre si trova dietro il locale di un bar.

Questa nuova avventura non è che un ulteriore passo in questo settore, dopo il successo avuto con il ristorante romano: “L’osteria degli artisti“, dalla divertentissima atmosfera familiare. Questo bar dovrebbe essere una novità assoluta per la showgirl che di recente ha portato avanti diverse iniziative imprenditoriali. Grazie al suo background nel mondo dello spettacolo, può ricreare un ambiente perfetto per coinvolgere le persone. Inoltre, di natura solare e divertente è sempre in grado di regalare allegria alle persone. Forse è proprio questo il segreto del suo grande successo. Molti dei suoi follower non sono nella pelle di poter partecipare all’apertura di questo locale e incontrare la gieffina. Questo locale dovrebbe essere inaugurato nel giro di una settimana, stando a quanto si apprende nelle sue storie.