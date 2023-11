Simona Branchetti, sapete chi è la sua nuova fiamma? Un nome di spicco della tv

Fidanzata da qualche mese, la giornalista prende le distanze dallo scandalo Giambruno rivelando la verità sulla sua attuale relazione.

Simona Branchetti, la rinomata giornalista di Canale 5, è da lungo tempo una figura di spicco nel panorama televisivo italiano, apprezzata per la sua professionalità e competenza.

Con una carriera consolidata nel mondo dell’informazione, la Branchetti si è guadagnata la stima del pubblico grazie alla sua abilità nel presentare le notizie in modo chiaro ed esaustivo.

Tuttavia, di recente, la giornalista è stata oggetto di dicerie e pettegolezzi che l’hanno profondamente scossa e hanno rischiato di compromette la sua carriera, portandola a parlare pubblicamente della verità sulla sua vita privata: stando a quanto lei stessa dichiara, ha una relazione stabile già da qualche tempo.

Questo gossip si presenta come un nuovo capitolo nella vita di Simona Branchetti, contrastando con la precedente vicenda in cui fu coinvolta insieme al giornalista Andrea Giambruno: chi è l’uomo nella sua vita?

Coinvolta nello scandalo Giambruno, la Branchetti prende le distanze

Come accennato, Simona Branchetti recentemente si è ritrovata suo malgrado coinvolta nel controverso caso Giambruno. Il video diffuso da “Striscia La Notizia” mostrava l’ormai ex partner della premier Giorgia Meloni impegnato in conversazioni dal tono decisamente importuno con alcune colleghe. In merito al caso scoppiato, Simona si era pronunciata in termini molto chiari, distaccandosi dalla faccenda in un’intervista rilasciata a Repubblica.

“Siamo amici da dieci anni. In qualche occasione ci siamo frequentati anche con Giorgia, da molto prima che lei diventasse presidente del Consiglio. Chi lo conosce sa che è un burlone, che scherza con tutte. Io non c’entro niente e voglio essere lasciata fuori“, aveva dichiarato; oggi Simona torna a far parlare di sé, ma grazie ad un gossip più lieto, che riguarda la sua relazione con un noto imprenditore.

La relazione che ha intenzione di proteggere a tutti i costi

La giornalista di Canale 5 è al centro di voci riguardanti una presunta relazione romantica con un membro di spicco del gruppo Cairo Communication, ovvero Uberto Fornara, amministratore delegato del gruppo e figura di rilievo vicina a Urbano Cairo. Le indiscrezioni, trapelate grazie a Dagospia, indicano che la Branchetti e Fornara abbiano instaurato una relazione sentimentale già dall’estate del 2023, con avvistamenti pubblici durante eventi privati.

I due sarebbero coinvolti in una relazione dallo scorso Giugno, mentre il loro avvistamento in pubblico risale ad Agosto. Questa relazione, secondo le fonti, sembra essere di notevole importanza per la giornalista, tanto da poter spiegare la sua reazione quando fu coinvolta nel caso Giambruno. Con la notizia della sua relazione con Uberto Fornara, sembra che la Branchetti stia cercando di preservare la sua vita privata da una speculazione mediatica sempre più intensa.